Alessia Piperno, il padre: «Aveva paura di non trovarci al suo ritorno»

«Alessia sta bene, questa notte nostra figlia ha dormito nel lettone tra papà e mamma, è tornata piccola». Così racconta il padre di Alessia Piperno. Alberto ha raccontato che la ragazza è tornata frastornata a casa e che la notte del suo arrivo è stata insonne. In quelle prime ore, la ragazza ha raccontato tutte le sue paure nel carcere in Iran dove è stata tenuta per 45 lunghissimi giorni, senza sapere perché.

Alessia Piperno, il padre racconta la sua esperienza

«Le compagne di cella cambiavano spesso. Ed era difficile comunicare con loro perché parlavano un’altra lingua. Non è stata toccata a livello fisico, a livello emotivo e psicologico è stata pesante, ma non mi va di parlare dei suoi racconti. Non sapeva quando sarebbe uscita, se sarebbe uscita, lei si preoccupava per noi, per la famiglia, aveva paura che tornando io e la madre non ci saremmo stati più, non per lei perché sapeva come stava. Lei è una ragazza forte, l’ho scoperto adesso» ha spiegato l’uomo.

Anche il fratello della ragazza ha raccontato le prime ore del suo arrivo. «È stato impressionante svegliarsi con lei a casa, finalmente di nuovo tutti insieme» ha spiegato David Piperno.

Cosa ha detto

«Non so se potrò fare gli auguri di compleanno a papà… Quando ho sentito questa frase ho capito che era stata proprio Alessia a dirla. Si preoccupava e parlava della sua famiglia. Ci hanno detto che non capita mai che gli altri detenuti si preoccupino di chi è fuori» ha concluso il padre della ragazza.

Ora per la travel blogger arrivano delle rose nel piccolo paese. In più, non è detto che la ragazza non parta di nuovo per portare avanti la sua attività di travel blogger, ma per i prossimi mesi certamente non se ne parlerà. La giovane era partita con l’idea di dare una mano alle donne iraniane, ma era stata imprigionata quasi subito.