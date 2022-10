Alessia Piperno, la ragazza arrestata in Iran: «Vi prego, fatemi uscire»

Sono in corso le verifiche della Farnesina sul caso di Alessia Piperno, la ragazza romana di 30 anni arrestata in Iran che ha lanciato un appello affinché venga aiutata ad uscire dalla detenzione. Irraggiungibile per quattro giorni dopo il fermo, è riuscita a mettersi in contatto con i genitori a cui ha manifestato il timore di non uscire più dal carcere.

Alessia Piperno arrestata in Iran

La giovane ha raccontato ai familiari di aver fatto «il diavolo a quattro» per ottenere il permesso di fare una telefonata. «Sto bene, ma qui ci sono persone che dicono di essere dentro da mesi e senza un motivo, aiutatemi», ha aggiunto. I genitori si sono quindi rivolti al Ministero degli Esteri che sta seguendo la vicenda. Secondo quanto riferito, Alessia sarebbe stata arrestata mercoledì 28 settembre, giorno del suo compleanno. In mattinata il padre l’aveva chiamata riferendo che «era contenta e stava aspettando che i suoi amici uscissero dalle loro camere in ostello per andare tutti insieme a festeggiare con un pic nic». Dalle 12, però, il cellulare della figlia è risultato staccato.

Inizialmente la famiglia aveva pensato ad un problema di connessione, ma con il passare delle ore la preoccupazione è cresciuta. Fino a quando è arrivata la chiamata in cui la giovane li avvisava del suo arresto. «Questa ragazza è Alessia Piperno ed è mia figlia. È una viaggiatrice solitaria, gira il mondo per conoscere usi e costumi dei popoli. Si è sempre adeguata e rispettato le tradizioni e, in certi casi, gli obblighi, di ogni paese che ha visitato. Erano 4 giorni che non avevamo sue notizie. Stamattina arriva una chiamata. Era lei che piangendo ci avvisava che era in prigione. A Teheran. In Iran. Era stata arrestata dalla polizia insieme a dei suoi amici mentre si accingeva a festeggiare il suo compleanno. Sono state solo poche parole ma disperate. Chiedeva aiuto», aveva riassunto il padre in un post su Facebook poi rimosso.

La vicenda

La giovane si trova in Iran da due mesi in attesa del visto per rientrare in Pakistan, dove aveva già trascorso diverse settimane. Diplomata al liceo scientifico, è una grande appassionata di viaggi e da sei anni gira il mondo per scoprire usi e tradizioni dei popoli: tra gli altri paesi, ha visitato l’Islanda, l’Australia, l’Honduras, il Nicaragua e Panama, lavorando come organizzatrice di viaggi e come segretaria a distanza attraverso una piattaforma online. «Se la sa cavare in tutte le situazioni, ma non è una spericolata. É sempre molto attenta e animata da un grande rigore morale. Non tocca alcolici o, peggio, droghe. Per questo, a maggior ragione, non sappiamo spiegarci che cosa possa essere successo», ha evidenziato il padre.