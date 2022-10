Alessia Piperno, il fratello: «Non è un’attivista ma una viaggiatrice»

Mentre la Farnesina è al lavoro per far rimpatriare Alessia Piperno, la ragazza romana arrestata in Iran, il fratello David ha raccontato la preoccupazione e l’angoscia con cui la famiglia sta vivendo gli ultimi giorni. Il 2 ottobre la giovane ha infatti chiamato in lacrime il padre chiedendo aiuto e dicendo di essere stata fermata e portata in un centro di detenzione.

Alessia Piperno, parla il fratello

Intervistato da Repubblica, il giovane ha spiegato di averla sentita l’ultima volta il giorno del suo compleanno, il 28 settembre: «Ci sentivamo spesso ed era contenta. Voleva ritornare in Pakistan per un progetto molto nobile: ricostruire un villaggio distrutto da una alluvione». Una telefonata in cui Alessia era serena e nulla faceva presagire ciò che è successo poche ore dopo. «Non c’era tensione, non aveva espresso timore per qualcosa di imminente», ha evidenziato.

Ci ha quindi tenuto a precisare che la sorella non era un’attivista e non ha mai partecipato a nessuna manifestazione di piazza: era semplicemente una viaggiatrice animata dal desiderio di scoprire e raccontare le culture dei popoli. A chi gli ha chiesto se anche lui fosse un amante dei viaggi avventurosi, ha risposto che preferisce rimanere a casa e viaggiare attraverso i libri. «Il mio temperamento è più pacato, ma con mia sorella Alessia siamo molto uniti e mi manca. Spero di vederla arrivare presto a casa nostra per poterla riabbracciare», ha continuato. Quindi la preoccupazione per quello che può esserle successo: «Mia mamma e mio papà sono molto giù, io continuo a lavorare perché si deve andare avanti. Siamo stati assediati dai media, chiediamo un po’ di pace».

Farnesina al lavoro per l’espulsione

Intanto, il Ministero degli Esteri sta lavorando per aprire uno spiraglio alla liberazione attraverso una soluzione diplomatica – la più rapida sembra essere un decreto di espulsione dall’Iran. Sta inoltre cercando di capire se la giovane viaggiatrice, che era entrata regolarmente nel Paese dove soggiornava già da due mesi e mezzo, era stata fermata a causa di problemi con il visto oppure perché nel suo ostello si era rifugiato qualche manifestante che ha preso parte alle ultime proteste studentesche.