Alessia Piperno, gli amici: «Non era lì per cacciarsi nei guai, va aiutata»

Alessia Piperno è stata arrestata in Iran per aver protestato per l’omicidio di Mahsa Amini da parte dell’autorità. Gli amici sono intervenuti sul web per difenderla e chiedono alle autorità di aiutare la ragazza e riportarla in patria.

Le parole degli amici di Alessia Piperno

A prendere le difese di Alessia Piperno ci ha pensato il suo amico Gianluca Gotto. Il fondatore del noto blog chiamato «Mangia, Vivi, Viaggia» ha scritto sui social un post in difesa della ragazza. Le parole del suo comunicato sono: «È una persona d’oro. Intelligente, sensibile, brillante e coraggiosa ma è anche una viaggiatrice molto, molto navigata. È estremamente attenta e rispettosa. Non era in Iran per cacciarsi nei guai. Ha sempre indossato l’hijab ed era lì da ben prima che scoppiassero le proteste. Per i tanti che non lo sanno, fino a qualche settimana fa si poteva viaggiare nel paese senza alcun problema (lo facevano in tantissimi)».

Dopo aver speso queste parole, l’amico di Alessia Piperno ha lanciato un appello alle autorità: «Credo che noi persone libere del mondo libero abbiamo il dovere di chiedere a gran voce che le venga dato tutto il supporto possibile dalle nostre istituzioni altrimenti siamo uguali a coloro che tanto critichiamo. Se ci consideriamo differenti, migliori, questo è il momento di dimostrarlo. E invece di giudicare Alessia, possiamo ricordarci la verità di fondo: la sua unica colpa è di essere una viaggiatrice in un paese dove l’indipendenza delle donne semplicemente non è tollerata. Tieni duro, Alessia. Non sei sola, siamo in tantissimi qui, per te».

L’intervento della Farnesina

La Farnesina si è mobilitata per far luce sulla situazione di Alessia Piperno. Attualmente non si hanno notizie sulle condizioni di salute della giovane e non si conoscono neanche le accuse a suo carico. Sicuramente, le autorità competenti cercheranno in qualsiasi modo di dare una mano alla ragazza e aiutarle per uscire da quest’incubo.