Alessia Piperno, Di Maio telefona ai ministri di Teheran per la sua liberazione

Luigi Di Maio ha telefonato ieri al ministro degli Esteri iraniano Hossein Amirabdollahian, a proposito della liberazione di Alessia Piperno. La ragazza italiana è stata arrestata una settimana fa in Iran.

Luigi Di Maio e la telefonata al ministro degli Esteri iraniano per la liberazione di Alessia Piperno

Alessia Piperno è stata arrestata una settimana fa in Iran, e ieri Luigi Di Maio ha telefonato al ministro degli Esteri iraniano, Hossein Amirabdollahian. È stato il primo passo formale per lavorare alla liberazione delle travel blogger italiana, che non si sa perché sia finita in carcere.

Nelle ultime ore gli iraniani hanno dimostrato di voler collaborare, seppure manchino dei tasselli importanti per ricostruire la vicenda. Secondo i nostri 007, Alessia, in quanto esperta viaggiatrice, si sarebbe tenuta lontana dalle manifestazioni di piazza che in questi giorni infiammano il Paese. Stava festeggiando il suo compleanno con un gruppo di ragazzi, per lo più europei, che dormivano nel suo stesso ostello un po’ fuori Teheran. Proprio lì la giovane sarebbe stata tratta in arresto, forse scambiata per qualcun altro.

Alessia nel carcere dei prigionieri politici

Al momento nessun diplomatico italiano è riuscito a parlare con Alessia, che è rinchiusa nel carcere di Evin, quello dei prigionieri politici. «L’Iran ha detto di aver fermato nove stranieri che avrebbero preso parte alle manifestazioni. Se questa fosse l’accusa anche per Alessia, sarebbe del tutto ingiustificata», ha spiegato Riccardo Noury, portavoce di Amnesty.

Nella telefonata con Amirabdollahian, Di Maio ha chiaramente chiesto di Alessia. I vertici hanno assicurati che breve diffonderanno notizie ufficiali. Sul tavolo, come lo stesso governo iraniano ha poi comunicato ai media, l’Iran ha messo però altro. Ha chiesto all’Italia un impegno diretto per revocare le sanzioni, e ristabilire un rapporto bilaterale corretto con il nostro Paese e l’Europa. La paura è dunque che qualcuno a Teheran faccia leva sulla scarcerazione di Alessia per ottenere qualcosa che nulla a che vedere con la sua vicenda.