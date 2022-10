Alessia Piperno arrestata in Iran: Farnesina e 007 puntano sull’espulsione

La Farnesina e l’intelligence sono al lavoro per riportare a casa Alessia Piperno, la ragazza italiana di 30 anni arrestata in Iran. La strada più breve per il rientro in Italia passa per un provvedimento di espulsione, e proprio su questo si batteranno quando riusciranno a stabilire un contatto con le autorità di Teheran.

Alessia Piperno: si lavora per l’espulsione

Fino ad oggi non è stato ancora possibile stabilire un canale diretto per avere sue notizie, non si sa in quale prigione sia detenuta e soprattutto quali siano le accuse che le vengono contestate. L’unica informazione nota e dedotta dalla telefonata che la giovane è riuscita a fare alla famiglia riguarda l’arresto avvenuto nel giorno del suo compleanno e il successivo trasferimento in carcere.

Se non fosse riuscita a chiamare al padre, Alessia sarebbe rimasta nell’elenco delle persone sparite durante le manifestazioni di protesta organizzate in tutto il Paese dopo l’uccisione di Mahsa Amini, la 22enne morta il 16 settembre dopo essere stata arrestata dalla polizia perché non indossava il velo in maniera corretta.

Farnesina e 007 impegnati a ricostruire i suoi spostamenti

Invece l’allarme è scattato e le autorità hanno attivato tutti i possibili canali, anche quelli umanitari, per rintracciarla e farla rimpatriare il prima possibile. La speranza è che sia ancora in un posto di Polizia perché questo renderebbe più agevole per la delegazione, guidata dall’ambasciatore Giuseppe Perrone, negoziare l’espulsione e il rimpatrio immediato. Nell’attesa, ambasciata e intelligence sono al lavoro per ricostruire i suoi spostamenti e le sue frequentazioni.

Tra queste un uomo «molto gentile» che l’aveva aiutata a rinnovare il visto per altri trenta giorni ma anche i ragazzi insieme a cui, da agosto, alloggiava in ostello. Un luogo che potrebbe essere stato ritenuto un ritrovo di manifestanti e contestatori tanto che la Polizia lo ha perquisito alla ricerca di stranieri che avevano preso parte alle proteste.