Alessia Pifferi in tribunale: «Vorrei sapere dov’è sepolta mia figlia»

«Alessia Pifferi è in difficoltà perché nella sua mente si sta schiarendo la storia. Sta cominciando ad elaborare. Comunque in qualche modo vedrà i nostri consulenti per gli esami neuroscientifici». Così l’avvocato Solange commenta quanto sta succedendo alla sua assistita. Alessia Pifferi è tornata in tribunale. La donna deve rispondere dell’accusa di aver aver fatto morire di stenti la figlia Diana, di soli 18 mesi.

Alessia Pifferi in tribunale, cosa è successo

Nella prima udienza del processo, il giudice aveva scelto di rigettare la richiesta di perizia neuroscientifica per la donna. La Pifferi ha deciso di non parlare in questa seconda occasione, ma ha chiesto di ricevere in carcere le foto di sua figlia Diana. La 37enne è stata arrestata a luglio 2022. «È molto in difficoltà va dagli psicologi del carcere e si sta un po’ schiarendo» ha aggiunto la legale. Infatti, per l’avvocato difensore, la donna non avrebbe ancora realizzato quanto accaduto.

I periti nominati dalla procura dovranno effettuare delle analisi su reperti quali «i pannolini, il materassino della bambina e la quantità del materiale biologico» della piccola, tra cui anche il biberon. Alle analisi saranno presenti anche gli avvocati della donna, come disposto dal giudice per le indagini preliminari, con la formula dell’incidente probatorio. Tra i periti della procura c’è Giorgio Portera. Il genetista è noto al grande pubblico per la sua partecipazione come consulente della difesa nel caso Gambirasio.

L’incidente probatorio

Invece, la difesa di Alessia Pifferi si avvarrà della consulenza dell’ex RIS di Parma Luciano Garofano. Le parti saranno riconvocate il 30 gennaio, quando si disporrà il deposito della perizia. La richiesta della procura si estende anche all’appartamento dove si trovava la piccola.

La prossima udienza servirà per dibattere sui riscontri ottenuti in alcuni oggetti chiave, come il cuscino e il biberon. La donna ha sempre detto di non aver inserito delle benzodiazepine nel biberon della piccola.