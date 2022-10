Alessia Pifferi aveva dato dei tranquillanti alla figlia: la conferma dai test tossicologici

Diana Pifferi, figlia di Alessia Pifferi, è morta in seguito alla somministrazione di alcuni tranquillanti. È questo ciò che emerge dai test tossicologici degli agenti effettuati sui capelli della povera bimba nonostante le ripetute smentite della madre.

La conferma dei test tossicologici

Alessia Pifferi è la donna accusata di omicidio volontario per aver fatto morire la figlia di 18 mesi lasciandola in agonia per sei giorni nella sua culla. In questi giorni si è ritornati sul suo caso e il giudice aveva emanato di fare nuovi esami per capire altre sfumature sulla morta di Diana Pifferi. In particolare, i test tossicologici servivano per confermare o smentire la presenza di benzodiazepine nel latte o negli altri liquidi, visto che era stata trovata in casa della donna una boccetta di En, e delle tracce di dna della bambina sul beccuccio del flacone di tranquillanti.

Ora sono arrivati i risultati dei test che confermano i dubbi sulla povera bambina, infatti secondo i risultati, Alessia Pifferi avrebbe fatto assumere tranquillanti alla figlia. Ulteriori analisi verranno poi effettuate anche sul materiale ritrovato all’interno dello stomaco di Diana Pifferi.

Le dichiarazioni di Alessia Pifferi nella sua lettera

«Vorrei poter tornare indietro a quel giorno per non uscire e riavere la mia bambina»: questo è ciò che scriveva Alessia Pifferi in una lettera trasmessa in diretta tv durante la trasmissione “Quarto Grado” di Rete 4. La donna, attualmente incarcerata a San Vittore, ha espresso anche di avvertire «la necessità di persone vicino a me, anche se giudicano male».

Inoltre, nella sua lettera Alessia Pifferi ha voluto anche precisare alcune voci che l’hanno circondata: «Io non ho mai detto che mia figlia era un intralcio nella mia vita. Vorrei proprio sapere chi l’ha detto e perché. Io ho semplicemente detto che è molto più difficile fare una propria vita con un figlio piccolo, ancora di più essendo una ragazza madre».