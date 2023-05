Alessia Pifferi, negata la perizia psichiatrica: può sostenere il processo

E’ stata rigettata la richiesta di una perizia psichiatrica su Alessia Pifferi: a negarla è stata la Corte di Assise di Milano. Secondo quanto riportato da LaPresse «Dall’unico atto medico prodotto dalla difesa non emerge alcun elemento che possa far dubitare della piena capacità» della donna, come deciso dal giudice Ilio Mannucci Pacini che ha respinto la richiesta presentata dall’avvocata Ilaria Pontenani, legale della 37enne. Alessia Pifferi, madre della piccola Diana morta di stenti a 18 mesi dopo essere stata abbandonata per una settimana dentro la casa di Ponte Lambro, la scorsa estate, è accusata di omicidio volontario pluriaggravato.

La madre e la sorella di Alessia Pifferi si sono costituite parte civile nel processo

Sia la madre di Alessia Pifferi, Maria Assandri, che la sorella Viviana Pifferi sono state ammesse come parti civili nel processo in corso, mentre le prossime udienze sono già state fissate per i prossimi 16 e 23 maggio, 5 e 27 giugno, 3 e 11 luglio. Le due donne sono assistite dall’avvocato Emanuele De Mitri. L’avvocata Ilaria Pontenani che difende la 37enne accusata di omicidio volontario pluriaggravato per la morte della piccola Diana ha dichiarato: «Voi la vedete così perché è sotto psicofarmaci, a differenza di quello che dice il pubblico ministero, Alessia Pifferi è sempre sotto psicofarmaci». L’avvocata ha aggiunto: «Di Alessia Pifferi si è parlato troppo e nel modo sbagliato. È una donna che ha avuto questa bambina e che è stata abbandonata da tutti, dai servizi sociali e anche dai famigliari. In carcere sta subendo violenze verbali dopo quella fisica di settembre».

Alessia Pifferi descritta come una donna lucida

I pm di Milano Francesco De Tommasi e Rosaria Stagnaro hanno parlato di una donna «lucida» che «ha descritto emozioni e tutto ciò che è accaduto da quando ha scoperto della gravidanza fino alla morte della piccola Diana». Nessun «pregresso psichiatrico» dunque, secondo quanto ribadito dai pubblici ministeri. Una tesi che l’avvocata della donna Ilaria Pontenani, ha sempre contrastato, secondo la relazione di una psichiatra di San Vittore in cui si parla di deficit cognitivi.