Alessia Pifferi, il Gip «Nessun disagio psichico, lei sempre consapevole»

«(…) anche dopo l’ingresso in carcere, come attestano le relazioni del Servizio di psichiatria interna si è sempre dimostrata consapevole, orientata e adeguata, nonché in grado di iniziare un percorso, nei colloqui psicologici periodici di monitoraggio, di narrazione ed elaborazione del proprio vissuto affettivo ed emotivo». A scriverlo è il giudice per le indagini preliminari Fabrizio Filice nei confronti di Alessia Pifferi. La donna è accusata di aver abbandonato la figlia di soli 18 mesi per 6 giorni.

Alessia Pifferi «consapevole» per il Gip

La piccola era stata trovata poi deceduta dalla stessa Pifferi. Il Gip ha anche respinto l’istanza della difesa di procedere con una consulenza neuroscientifica. Per il Gip, dovrebbe essere il giudice a richiederla se ritiene di non avere abbastanza elementi, e non la difesa. Infatti, in questo secondo caso la finalità sarebbe di «incidere sul processo interpretativo del giudice» secondo il magistrato. In più, sembra che non ci siano storie di disagio psichico nella donna prima della morte di Diana.

Infine, il Gip ritiene che una prova simile non possa essere ammessa senza un contraddittorio, come avviene anche per altri tipi di prove.

L’iter giudiziario

L’istanza era stata discussa lo scorso 28 settembre. A quella richiesta era arrivato il secco «No» da parte dei pubblici ministeri Francesco De Tommasi e Rosaria Stagnaro, i quali erano anche titolari dell’inchiesta della Squadra Mobile. Gli avvocati della difesa Luca D’Auria e Solange Marchignoli avevano dichiarato che questo esame neuroscientifico cognitivo non avrebbe avuto in alcun modo a che fare con la capacità di intendere e di volere nelle memorie presentate.

A quell’udienza nell’ufficio del Gip si era presentata anche la stessa Pifferi. La donna, stando alle indagini, avrebbe lasciato la figlia senza alcun aiuto per sei giorni, recandosi dal fidanzato. La donna ha scritto una lettera al programma televisivo Quarto Grado. «(…) tornare indietro a quel giorno per non uscire e riavere la mia bambina» si legge nella lettera.