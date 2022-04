Alessia Orro, chi è la pallavolista che ha fatto arrestare il suo stalker

Un uomo di 55 anni è stato arrestato dai carabinieri a Villasanta, in provincia di Monza e Brianza, con l’accusa di atti persecutori nei confronti della giocatrice di pallavolo Alessia Orro, palleggiatrice della Pro Victoria Monza e della Nazionale. Le indagini sono state avviate dopo la denuncia da parte della vittima, che ha raccontato di essere costantemente perseguitata dall’uomo con messaggi sui social e appostamenti durante le partite.

Alessia Orro, il post su Facebook: «Non abbiate paura di denunciare la violenza»

«Mi sento in dovere come atleta e personaggio pubblico di condividere con voi quello che ormai piano piano sta uscendo ovunque… Vorrei dare l’esempio non solo dentro il campo, ma anche e soprattutto fuori, aiutare tutte le persone che hanno o stanno passando questo momento difficile come è successo a me in passato e in questo ultimo periodo… Ragazzi e ragazze non abbiate paura di denunciare, la violenza, in qualsiasi forma essa sia, non va assolutamente sottovalutata», ha scritto Alessia Orro su Facebook. «È stato doloroso riaprire una vecchia ferita, ma sono estremamente felice che tutto questo per ora sia finito». Lo stalker denunciato dalla pallavolista, Angelo Persico, è un bancario originario di Novara, che già tre anni fa era stato arrestato per lo stesso reato.

Alessia Orro, le vittorie con i club e con la Nazionale

Nata a Oristano il 18 luglio 1998, Alessia Orro è alta 1,78 m e gioca come palleggiatrice nella Pro Victoria Pallavolo Monza. Si è trasferita nella squadra brianzola nell’estate del 2020, dopo tre stagioni a Busto Arsizio e, ancora prima, quattro anni con il Club Italia di proprietà della Federazione Italiana Pallavolo, che riunisce giovani pallavoliste provenienti dai vivai delle varie squadre della Penisola. In carriera ha vinto due Coppe CEV, una con Busto Arsizio e l’altra con Monza: nel 2020/21 è stata premiata come Mvp del torneo. Nel giro della Nazionale, nel 2021 ha partecipato ai Giochi Olimpici di Tokyo e al campionato europeo, vincendo la medaglia d’oro nel torneo continentale, con tanto di premio come miglior palleggiatrice. Nel suo palmares anche il bronzo nel campionato europeo di pallavolo 2019.