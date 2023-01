Alessia Marcuzzi: «In Mediaset non mi riconoscevo più, in Rai mi sento protetta»

Alessia Marcuzzi parla della sua nuova avventura in Rai Boomerissima dopo il suo percorso di 25 anni con Mediaset. La trasmissione metterà a confronto due generazioni diverse: da un lato coloro che hanno vissuto gli anni Ottanta e Novanta da adulti e dall’altro i Millennials, che hanno visto il nuovo Millennio da piccolissimi.

Alessia Marcuzzi parla del passaggio in Rai dopo Mediaset

«È la prima volta che scrivo e conduco un programma cucendolo su me stessa. In Rai ho trovato grande accoglienza da parte di tutti e tanto amore, una protezione che mi ha fatto sentire in famiglia. Ho ricevuto amore anche in tutti gli anni a Mediaset, non ci siamo lasciati litigando, avevo solo bisogno di un po’ di tempo per me, da dedicare al lavoro sul web» ha spiegato la Marcuzzi. L’occasione è la conferenza stampa di presentazione del nuovo programma. «Era una cosa mia personale, maturata in pandemia, mi vedevo in video e non mi riconoscevo più. In questo periodo ho pensato di voler fare un programma che mi permettesse di non essere solo alla conduzione, ma di diventare una performer a tutto tondo. Negli ultimi anni lo avevo sperimentato più sui social che in tv, quindi Boomerissima è stata l’occasione perfetta. Non sono in esclusiva con la Rai però» ha precisato Alessia.

«Il mio lato boomer è nel rapporto con la tecnologia, sono proprio negata, mentre sono millennial nell’apertura mentale delle generazioni di oggi, non ho tabù o pregiudizi, sono libera dalle paranoie proprio come loro» ha spiegato la conduttrice.

Cosa ha detto

«Con Rosario ed Amadeus ho ritrovato in Rai lo stesso feeling che avevamo al Festivalbar. Auguro ad Amadeus un Festival incredibile, ma non mi proietto mai nel futuro con loro. Penso al presente quindi posso dire che nella puntata de I soliti ignoti ci siamo divertiti come matti, Sanremo lo seguirò da casa con le mie pagelle» conclude. Il riferimento è ad Amadeus e a Fiorello in vista della prossima edizione di Sanremo.

«Non volevo che Alessia tornasse solo come conduttrice, ma anche come performer, quindi la vedrete danzare e fare caciara, gestire tanti altri ospiti che faranno lo show insieme a lei attraverso il ballo e il canto. La volevo in questa forma meno prevedibile e sono certo che ci divertiremo davvero tanto» ha spiegato il dirigente Rai Stefano Coletta.