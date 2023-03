Alessia Marcuzzi ha un nuovo fidanzato? Chi è il ballerino Jody Proietti

Alessia Marcuzzi avrebbe un nuovo fidanzato: si tratta del ballerino Jody Proietti. I due sono stati beccati dai paparazzi di Chi. Il danzatore ha 32 anni e, a quanto mostrano le foto, dopo aver trascorso una serata a Roma avrebbe raggiunto la conduttrice nella sua casa.

Alessia Marcuzzi ha un nuovo fidanzato?

La coppia avrebbe passato la serata con altri amici in un ristorante romano. Poi i due si sono separati e ognuno ha proseguito con la propria macchina per rincontrarsi sotto casa della Marcuzzi. Già durante la serata in compagnia, i due si erano mostrati in atteggiamenti teneri e complici e sempre molto vicini. Dopo il successo di Boomerissima, Alessia sarebbe quindi attraversando un bel momento anche nella sua vita privata. Galeotto è stato proprio il programma della Rai, durante il quale la conduttrice ha conosciuto Jody Proietti, ballerino dello show.

Proietti è nato a Chiavari e ha partecipato a diversi talent (tra cui Italian Academy nel 2009) e successivamente è stato anche nel corpo di ballo di Amici di Maria De Filippi e Tale e Quale Show.

La separazione con Calabresi Marconi

Dopo la separazione dal marito Paolo Calabresi Marconi, avvenuta l’estate scorsa dopo nove anni di matrimonio, la conduttrice si è dedicata solo al lavoro fino all’incontro con Jody Proietti. Un’amicizia speciale che è iniziata a fine gennaio e che si starebbe trasformando in altro, come dimostra lo scoop di Chi. La Marcuzzi e Calabresi Marconi, per anni una delle coppie più affiatate dello spettacolo, prima della rottura definitiva hanno attraversato un lungo periodo di crisi, iniziato nel 2020 durante il lockdown quando lui andò a dormire da sua nonna, e naufragato con le voci, qualche tempo dopo, di un presunto tradimento di lei con Stefano De Martino. Tradimento smentito da tutti, ma che come un macigno è caduto sulla coppia già in crisi e che ha portato alla rottura definitiva, quest’estate. Un periodo non proprio felice per la Marcuzzi che ora sembra superato.