Alessia Marcuzzi, Fiorello mostra il suo numero: boom di messaggi e chiamate

«Abbiamo fatto un danno, ora dovrà cambiare numero». Così Fiorello si sarebbe reso conto di aver inquadrato per sbaglio il numero di Alessia Marcuzzi durante la diretta di Viva Rai 2. La conduttrice sarà in televisione con il programma Boomerissima. «Anche mia moglie mi ha scritto ‘Cretino si vedeva il numero’» ha detto Biggio durante la trasmissione del mattino di Rai 2.

Alessia Marcuzzi, Fiorello avrebbe mostrato il suo numero

«Sei un cretino. (…) Mi sono arrivati tantissimi numeri» ha spiegato la conduttrice dopo essere stata contattata per una seconda volta da Fiorello, durante la stessa trasmissione. Alessia ha poi condiviso sulle sue storie su Instagram alcuni messaggi ricevuti in seguito all’inquadratura.

«Sei stupenda, cambia numero perché sennò sarai tartassata di messaggi» si leggerebbe in uno dei messaggi ricevuti. «Auguri per stasera, io come sempre ti supporterò» direbbe un altro messaggio. «Una signora mi ha scritto che si è visto il mio numero nel corso della trasmissione, che non mi voleva disturbare, ma ne ha approfittato per dirmi che è una mia grande fan» ha raccontato la Marcuzzi.

Cosa è successo

«Questa esperienza è un altro punto di partenza ed è un nuovo gradino. È la prima volta che scrivo un programma e che me lo cucio addosso» aveva spiegato la stessa Marcuzzi durante la presentazione ufficiale del programma televisivo.

«A Mediaset non ci siamo lasciati litigando. (…) Avevo solo bisogno di un po’ di tempo per me, da dedicare al lavoro sul web» ha spiegato la conduttrice in conferenza stampa. Il programma partirà su Rai 2 questa sera, 10 gennaio alle ore 21:20. Il format prevede una sfida a domande e risposte tra le generazioni dagli anni Ottanta agli anni Duemila in merito alla cultura pop in generale. Gli ospiti della prima puntata saranno Luciana Littizzetto e Max Pezzali. Le squadre saranno composte anche da personaggi famosi.