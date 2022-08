Alessia Marcuzzi: “Ho rischiato di morire, mi ha salvato la moglie del mio ex”

Alessia Marcuzzi ha rischiato di morire. La conduttrice ha raccontato su Instagram che durante una normale cena a Londra, mentre mangiava del polpo, un boccone le si è bloccato nella trachea. A quel punto è intervenuta Wilma Faissol. L’attuale moglie di Francesco Facchinetti, ex di Marcuzzi, ha compiuto la manovra giusta e la conduttrice è tornata a respirare.

Alessia Marcuzzi: “Ho rischiato di morire”

Alessia Marcuzzi ha raccontato sui social della terribile esperienza che ha avuto a Londra, in un ristorante, mentre stava cenando insieme alla sua famiglia allargata. “Eravamo in un ristorante a Londra e mentre stavo mangiando, un pezzo di polipo mi si è bloccato nella trachea”, ha esordito la conduttrice. “Non riuscivo più a respirare, mi sono alzata e ho cominciato a strabuzzare gli occhi e a chiedere aiuto. Paolo e Tommy hanno provato a liberarmi dandomi dei colpi sulla schiena, ma nulla. Panico. Ho pensato davvero di morire, non riuscivo più a capire nulla, quando Wilma mi ha preso da dietro e mi ha stretto forte, dandomi un colpo forte sullo sterno verso l’alto. All’improvviso ho sputato quel grosso pezzo che mi bloccava la respirazione e che era rimasto completamente intatto, e ho ripreso a deglutire“.

L’intervento tempestivo e a sangue freddo di Wilma Faissol ha salvato la vita ad Alessia Marcuzzi, davanti gli sguardi increduli dei presenti che non capivano cosa stesse accadendo. “Tutto questo nel giro di due minuti davanti a tutte le persone del ristorante che non capivano che cosa stesse succedendo”, ha infatti detto la conduttrice. “Mi sono girata, l’ho abbracciata fortissimo e le ho detto commossa “Mi hai salvato la vita. Non lo dimenticherò mai”. È vero, Non lo dimenticherò mai Wilma. In pochi minuti, o forse secondi, sono passata da uno stato di sofferenza estrema ad una liberazione totale e ho realizzato che poteva andare a finire davvero molto male”.

Tra le due c’era già un rapporto di estremo affetto, che adesso si è senza dubbio consolidato. Wilma Faissol è l’attuale moglie di Francesco Facchinetti, con il quale ha dato alla luce la figlia Mia. Lui è l’ex di Alessia Marcuzzi, prossima conduttrice di Boomerissima. Quest’ultima ha poi spiegato come Faissol abbia agito con competenza, poiché preparata da un corso di primo soccorso svolto in America: “Mi sono ripromessa di imparare la manovra di Heimlich”, ha poi dichiarato Marcuzzi.