Alessandro Venturelli scomparso nel 2021: nuova segnalazione dall’Olanda

Alessandro Venturelli è scomparso nel 2021: da allora del ragazzo di Sassuolo non si sono più avute tracce. Tuttavia, sembra che ora ci sia una nuova segnalazione proveniente dall’Olanda che ha riacceso le speranze dei suoi familiari, in particolare della mamma Roberta Carassai che non ha mai smesso di credere in un suo ritorno.

Le parole della testimone che ha segnalato la possibile presenza di Alessandro Venturelli in Olanda

Dall’Olanda arriva una nuova segnalazione su Alessandro Venturelli, il ragazzo sparito da Sassuolo il 5 dicembre 2020, all’epoca dei fatti aveva 21 anni e non è stato mai ritrovato. Stando alla testimonianza, segnalata tramite un sito che si occupa di persone scomparse, il giovane che potrebbe somigliare ad Alessandro da circa due anni è stato avvistato sulla strada: «Sembra molto confuso ed emaciato, ha chiaramente bisogno di cure mediche, non può essere avvicinato, ha da tempo capelli biondi e barba lunga, cammina scalzo e raccogliere cartacce e cianfrusaglie sul ciglio della strada». La donna che ha fatto queste dichiarazioni, e che avrebbe incontrato il ragazzo mentre andava a lavoro, ha continuato: «Ora vedo la foto mancante di Alessandro e soprattutto in quella che presenta come sarebbe lui oggi sembra esattamente così».

La speranza della madre

La notizia di questa nuova segnalazione è stata accolta con emozione e speranza dalla mamma di Alessandro, Roberta Carassai. Infatti, la madre ha dichiarato ai microfoni di Fanpage.it: «La ritengo attendibile come tutte le altre che arrivano dall’Olanda. Perché nel telefono di mio figlio c’erano chiari riferimenti. Tramite il mio legale stiamo cercando di avere la foto della segnalazione da parte dell’associazione a cui la testimone oculare si è rivolta dicendo di aver riconosciuto. Ma sono tutte informazioni che ci fanno ben sperare». La mamma di Alessandro Venturelli nei giorni scorsi tramite i propri avvocati aveva depositato in Procura a Modena l’opposizione alla richiesta di archiviazione delle indagini. Il 20 giugno, si esporrà il Gip per decidere se si andrà verso l’archiviazione oppure se verrà disposta un’ulteriore integrazione delle indagini.