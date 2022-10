Alessandro Tulli, chi è il compagno di Carolina Marconi

Carolina Marconi si accompagna all’ex calciatore Alessandro Tulli. L’attrice è ora una delle protagoniste dell’edizione 2022 del Grande Fratello Vip. Nel frattempo, sogna con Alessandro un figlio, mentre lotta contro il cancro. I due stanno insieme dal 2014.

Carolina Marconi ritratta con il suo uomo

I due posano spesso insieme per le foto sui social, per raccontare i loro viaggi e non solo. Carolina ha sempre trovato in Alessandro una spalla su cui contare per affrontare la dura lotta contro la malattia: «Siamo andati all’inferno e siamo ritornati insieme». Nella sua vita precedente, Alessandro ha giocato prima nelle giovanili della Roma, poi Vicenza, Livorno, Salernitana, Triestine, Lecce e Piacenza. Le sue ultime squadre sono state Latina, Anziolavinio e Flaminia.

Ha un account su Instagram, ma per ora è privato. «Ci conoscevamo da tanto tempo. Alessandro è entrato nella mia vita a piccoli passi. Prima è diventato un grande amico. Poi, uscendo sempre in compagnia, ci siamo conosciuti e abbiamo scoperto di piacerci. Non è stato il classico colpo di fulmine. Lui è una persona semplice e vera. Non è per niente un ‘fenomeno’: è sincero, pulito. Il classico bravo ragazzo. E poi è tifoso della Roma, sfegatato come me. A casa è subito piaciuto, lo adorano tutti e anche Alessandro ha una bella famiglia come la mia» aveva raccontato l’attrice a Verissimo prima di partecipare al reality.

Alessandro Tulli, come racconta la vita con Carolina

«Quando il dottore ci ha comunicato l’esito dell’esame siamo andati all’inferno e siamo ritornati insieme. Voglio ringraziare le nostre famiglie che non ci hanno mai abbandonato perché al momento della diagnosi avevamo paura. Nella sfortuna siamo stati fortunati. Ma lei ha preso tutto con il sorriso, è stata fortissima e travolgente» ha raccontato l’ex calciatore.

«Diventare mamma è sempre e senza dubbio il sogno più grande. A questo punto ho finito con le terapie, con le chemio, sto facendo soltanto la cura ormonale e quella dura cinque anni» ha confessato l’attrice alla testata giornalistica Nuovo.