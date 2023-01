Alessandro Tersigni: moglie, figli e film dell’attore

Alessandro Tersigni è un attore italiano conosciuto principalmente per il suo ruolo ne Il paradiso delle signore, la fiction in onda su Rai Uno. Ecco cosa sappiamo sulla sua vita privata, la moglie, i figli e la sua carriera.

Alessandro Tersigni: vita privata e biografia

Alessandro Tersigni è nato a Roma l’11 ottobre 1979. Ha lavorato come Vigile del Fuoco per qualche anno, ma poi ha ottenuto notorietà quando ha partecipato alla settima edizione del reality show Grande Fratello a Canale Cinque, conquistando il secondo posto.

Dal 2007 al 2009 è stato fidanzato con Melita Toniolo mentre nel 2010 ha conosciuto quella che è poi diventata sua moglie, la ballerina Maria Stefania Di Renzo, ex concorrente della seconda edizione del programma di Canale 5 Amici di Maria De Filippi. La coppia si è sposata nel 2016 e nel 2017 è nato il loro primogenito. «Ho fatto la proposta di matrimonio a Maria Stefania sulla spiaggia di Termoli. Lei ha subito accettato ma qualche giorno dopo l’hanno chiamata per un lavoro importante, della durata di cinque anni, a Marsiglia. Mi è preso un colpo ma quando è ritornata l’ho sposata subito. Il matrimonio è stato il giorno più bello della mia vita, consiglio a tutti di sposarsi», ha raccontato l’attore.

Alessandro Tersigni: carriera e film

Dopo aver conquistato il secondo posto al Grande Fratello, ha iniziato la sua carriera come attore svolgendo diversi ruoli in fiction televisive sia alla Rai che a Mediaset. L’esordio cinematografico è avvenuto nel 2010 con Scusa ma ti voglio sposare, il film di Federico Moccia. Tra i suoi principali lavori nel piccolo schermo ricordiamo I Cesaroni, Un medico in famiglia, Romanzo Criminale, R.I.S. Roma – Delitti imperfetti, Le tre rose di Eva 3, Meraviglie – La penisola dei tesori e Il paradiso delle signore. Il 31 gennaio 2023 è inoltre tra gli ospiti della terza puntata di Boomerissima, lo show di Rai Due condotto da Alessia Marcuzzi.