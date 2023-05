Alessandro Siani porterà Mare Fuori a teatro: quando e dove debutterà

Alessandro Siani porterà la serie Mare Fuori in teatro. Il comico ha ottenuto i diritti dello show e sta lavorando per realizzare un adattamento teatrale che porterà in giro per tutta l’Italia. Il debutto sul palcoscenico è previsto a Napoli per dicembre 2023.

Alessandro Siani porta Mare Fuori a teatro

La serie Mare Fuori, come più volte detto, è stato un grande successo di pubblico che non accenna a passare. Conclusa la terza stagione c’è grande attesa per la quarta, le cui riprese dovrebbero partire proprio in questi giorni. Ma, prima di rivedere in tv i ragazzi detenuti nel carcere minorile di Nisida, la fiction approderà a teatro. Il settimanale Chi ha infatti annunciato che Alessandro Siani ha acquistato i diritti ed è pronto a lavorare ad un riadattamento teatrale. Non si sa ancora se la piece sarà in forma di musical: l’attore e regista napoletano non ha fatto trapelare molti dettagli se non la data e il luogo del debutto.

Pronte le riprese per la quarta stagione

Pronta a partire, invece, la quarta stagione della serie televisiva che potrebbe riservare una grandissima sorpresa per i telespettatori. Stando alle anticipazioni di Chi, nel primo episodio potrebbe tornare Ciro Ricci, dato per morto diversi episodi fa Lo stesso regista Ivan Silvestrini ha lasciato aperto uno spiraglio e, alla domanda se Ciro fosse vivo, ha risposto: «Nessuno ha mai visto il suo funerale».

Saranno tanti i colpi di scena riservati al pubblico a casa. L’ultimo episodio della terza serie si è chiuso con il suono di uno sparo durante l’incontro tra Carmine e Rosa Ricci interrotto dall’arrivo di Don Salvatore, che minaccia la figlia e le chiede di uccidere Di Salvo. La ragazza, non potendo scegliere tra Carmine e il padre, rivolge la pistola contro se stessa. Ma a sparare quel colpo, che si è sentito nel finale della stagione, potrebbe essere stato qualcuno di inaspettato.