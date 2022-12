Orsini e l’ultima tremenda gaffe con Google Translate

Lost in (Google) translation. È solo l’ultima gaffe di Alessandro Orsini, il professore ospite quasi fisso a Cartabianca e diventato ormai un controverso personaggio televisivo da quando è scoppiata la guerra in Ucraina, manco fosse un tele-virologo ai tempi più duri del Covid. Solo che la sua sovraesposizione mediatica lo ha fatto spesso finire al centro di polemiche, tra scivolose esternazioni su Hitler e il fascismo e accuse di essere «il pifferaio di Putin», megafono della propaganda russa. Ma al di là delle discutibili posizioni, la sua fama di docente, studioso ed esperto ha subito un brutto colpo dopo l’ultima gaffe, parecchio imbarazzante. Come sottolineato su Twitter dal giornalista Antonio Talia.

La gaffe al minuto 1.15.

Ma quale «William J. Ampio»: è William J. Broad, già premio Pulitzer

La figuraccia è questa: in un video pubblicato sul suo canale di YouTube, Orsini si è messo a sdottorare sul cosiddetto memorandum di Budapest del 1994, e per chiedersi se la Russia lo abbia violato o meno ha letto un articolo firmato da tale «William J. Ampio», pubblicato dal New York Times. Lo ha ripetuto scandendo bene il cognome, «A-m-p-i-o», «proprio come si scrive». Peccato che non esista nessun Ampio, ma si tratti di William J. Broad, già premio Pulitzer. L’ipotesi più probabile è che Orsini stesse utilizzando il traduttore automatico dall’inglese di Google Translate, che gli ha trasformato «Broad», diventato appunto «ampio».

La finta: «Qui continuo a tradurre al volo dall’inglese, scusate per qualche pausa…»

Orsini quindi non solo stava leggendo il testo così, ma ha pure fatto finta di averlo sotto gli occhi in lingua originale: «Qui continuo a tradurre al volo dall’inglese, scusate per qualche pausa…», ha detto. A quel punto, Talia si è chiesto provocatoriamente: «Se Orsini non ha gli strumenti cognitivi per capire l’errore nella traduzione automatica di un articolo, come potrà riuscire a decifrare e poi spiegare il contenuto dell’articolo stesso?». E più di qualcuno ha notato che però le trasmissioni televisive continuano a invitarlo come sedicente esperto. Mentre altri hanno fatto partire subito lo sfottò: «Chissà se ha mai letto Oliver Twist di Charles Cazzoens…».