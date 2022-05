Il pensiero di Alessandro Orsini in pillole

L’ultima della serie è la solidarietà alla giornalista russa Nadana Fridrikhson, che in collegamento a DiMartedì su La7, ha sostenuto di essere vittima di censura da parte del conduttore Giovanni Floris. Ma prima di definire Fridrikhson «una donna molto più onesta e trasparente di tanti giornalisti e professori universitari italiani», il professore Alessandro Orsini, aveva già inanellato varie posizioni, per così dire, sui generis. Sicuramente fondamentali per ottenere le luci della ribalta.

Come quando ha spiegato in diretta che Adolf Hitler non voleva la Seconda Guerra mondiale. In effetti voleva solo realizzare il suo sogno imperiale, il mezzo contava poco. Il passaggio dai virostar ai warstar ha senza dubbio collocato al centro dell’attenzione mediatica il docente di Sociologia del terrorismo, fin dalla prima apparizione a Piazzapulita, il talk show condotto da Corrado Formigli. Da quel giorno in poi, Orsini ce l’ha messa tutta per diventare un personaggio pubblico, descrivendosi come vittima di censura, ma introducendo delle restrizioni ai commenti sulla propria pagina Facebook. Non tutti hanno questo privilegio, infatti.

Bambini felici in dittatura e il modello del sultanato dell’Oman

Stilare una graduatoria delle sue uscite avventate è un compito difficile. «L’Italia, fino al 1945, non ha avuto una democrazia liberale. E possono garantire che mio nonno ha avuto un’infanzia felice», ha raccontato il docente, a Cartabianca, confrontandosi con il giornalista e scrittore Antonio Capranica. Il concetto di felicità applicata alla dittatura è evidentemente uno dei must del pensiero orsiniano, che del resto non fa mistero di ritenere il sultanato dell’Oman come modello ideale. In una delle ospitate nel programma di Bianca Berlinguer, il professore ha anche ribadito: «Un bambino può essere felice anche sotto una dittatura, vivere dell’amore della sua famiglia». Forse questa accoppiata di affermazioni resta ineguagliabile dal punto di vista della «complessità del pensiero», una delle architravi delle argomentazioni di Orsini. Sarà la stessa complessità con cui ha dato del «pazzo» al segretario della Nato, Jens Stoltenberg. Giudizio legittimo, per carità. Sfugge dove sia la presenza della complessità, però. In mezzo c’è poi una miriade di polemiche intraprese con quelli che definisci «censori», animati da «stupidità» e «ignoranza», dal giornalista Bruno Vespa al presidente della Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, passando per i due bersagli prediletti: i direttori di Corriere della Sera, Luciano Fontana, e La Repubblica, Maurizio Molinari. La lista di proscrizione è davvero lunga. Nonostante un altro mantra orsiniano: «Io amo chi mi odia». Ma il suo amore provoca reazioni spesso veementi e talvolta poco accademiche.

L’addio social al Messaggero

Lo sfoggio di egocentrismo aveva già lasciato il segno a metà marzo, quando in un post Orsini annunciava: «Oggi ho lasciato il Messaggero. Mi scuso con tutti coloro che avevano sottoscritto un abbonamento soltanto per leggere i miei articoli». Chissà le orde di disdette giunte al quotidiano romano. Al tempo stesso il docente annunciava una pausa di riflessione, durata davvero poco: qualche ora dopo comunicava di avviare la sua collaborazione con Il Fatto Quotidiano. All’insegna del carpe diem.

La tirata di orecchie ai Maneskin, l’intelligenza di Kim Jong-un e quel liberticida di Gramsci

Tuttavia, va dato al professore di Sociologia del terrorismo di esercitarsi in varie materie anche prima che, con la guerra in Ucraina, si trasformasse in un guru. A marzo 2021 se la prendeva con i Maneskin per la foto che ritraeva nudi i componenti della band. «Non sapendo dove sbattere la testa, perché le trasgressioni in nome della libertà sono state già “prese” tutte, hanno fatto questa foto che suscita commiserazione», vaticinava il Prof sulla decisione di Damiano&Co. Con una chiusa in perfetto stile orsinano: «Vi prego, toglietemi la libertà, così potremo tornare a lottare per averla». In precedenza aveva anche suggerito ad Alex Zanardi di smetterla con l’attività dopo essersi ripreso dall’ultimo incidente. «Siccome voglio molto bene ad Alex Zanardi, e siccome lo ammiro tanto e ho patito per lui come tanti sportivi italiani, vorrei chiedergli la grandissima gentilezza, una volta che si sarà ripreso del tutto, di starsi un attimo calmo». Dal rock allo sport, insomma, promuovendo i suoi articoli e invitando i fan della pagina a leggere i suoi libri non solo i post. Così tra una pensosa riflessione e l’altra, già nel 2017 frequentava gli studi televisivi per esporre tesi sopra le righe. Ospite a Nemo, su Rai 2, il professore descriveva in questo modo il presidente nordcoreano, Kim Jong-un: «I media occidentali vogliono farci credere che è pazzo, ma in realtà il dittatore nordcoreano è un uomo intelligente, razionale e il suo ragionamento strategico rasenta la perfezione». Del resto è ormai nota la sua presa di posizione su Antonio Gramsci: «Questa grande vergogna del genere umano. Gramsci, questo storpio cervello liberticida. Gramsci, questo demente della libertà. Gramsci, questa nauseante immondizia pedagogica». Sipario.