Alessandro Michieletto chi è: carriera e vita privata del pallavolista a Il circolo degli anelli sotto l’albero stasera su Rai2

Dopo gli incredibili ascolti durante le Olimpiadi di Tokyo, Alessandra De Stefano e i suoi ospiti tornano in prima serata per uno speciale di Natale. Stasera 21 dicembre, alle 21,20 su Rai2, andrà in onda Il Circolo degli Anelli sotto l’albero, puntata che celebrerà i trionfi azzurri del 2021. In studio tutti i volti noti della trasmissione, fra cui Jury Chechi e Sara Simeoni. Fra gli ospiti anche il pallavolista Alessandro Michieletto. La visione sarà disponibile in streaming sul sito o tramite l’app RaiPlay.

Il Circolo degli Anelli sotto l’albero, anticipazioni e ospiti di stasera 21 dicembre 2021 su Rai2

Si tratterà di una vera e propria festa speciale che coinvolgerà gli atleti e tutti i loro cari, con grande spazio alle famiglie che hanno contribuito con sacrifici e passione al successo sportivo. Fra sorprese e interventi in studio, collegamenti online con varie zone d’Italia e appuntamenti speciali, Il Circolo degli Anelli sotto l’albero è pronto a riportare in onda leggerezza, competenza e spirito conviviale che lo hanno innalzato negli ascolti dell’estate 2021.

Torna la squadra de #IlCircoloDegliAnelli per una grande celebrazione dello sport olimpico italiano: “Il circolo degli anelli sotto l’albero”, martedì #21dicembre in prima serata su @RaiDue e @RaiPlay, con @destefanoaless e la partecipazione di Sara Simeoni e Jury Chechi. pic.twitter.com/e11SxiXh5D — Ufficio Stampa Rai (@Raiofficialnews) December 15, 2021

Ci sarà spazio per l’atletica, per i successi delle nazionali di calcio agli Europei e di pallavolo maschile e femminile, senza dimenticare il ciclismo, il nuoto e tutti gli altri. Oltre alle Paralimpiadi, dove Bebe Vio e compagni hanno totalizzato 69 medaglie, un record per la spedizione azzurra. Al fianco della conduttrice Alessandra De Stefano torneranno le medaglie d’oro olimpiche Jury Chechi e Sara Simeoni. In studio anche Domenico Fioravanti ed Elisa Di Francisca per il racconto tecnico delle vittorie e delle migliori gare dell’anno. Non mancheranno la comicità e l’ironia di Ubaldo Pantani, di recente protagonista su Rai2 anche di Quelli che. Tanti gli atleti che interverranno, è stata annunciata la presenza di Alessandro Michieletto, pallavolista di Trento e della Nazionale Italiana.

Alessandro Michieletto, carriera e vita privata del pallavolista stasera 21 dicembre 2021 su Rai2

Alessandro Michieletto, carriera professionale

Nuova promessa della pallavolo maschile italiana, Alessandro Michieletto è nato a Desenzano sul Garda il 5 dicembre 2001, quindi ha da poco compiuto 20 anni. Figlio dell’ex giocatore di volley Riccardo Michieletto, proviene da una famiglia di sportivi.

Impegnato come schiacciatore, ha svolto per ora la sua giovane carriera interamente nelle formazioni del Trentino Volley, partendo dalla serie D e arrivando, con l’ammissione in prima squadra dello scorso anno, a disputare le gare di A1 e a vincere la Supercoppa Italiana 2021. In Nazionale dal 2017 con l’Under 17, ha ottenuto la prima convocazione nella maggiore quest’anno per le sfortunate Olimpiadi di Tokyo. Dopo aver preso il posto da titolare con l’addio di Osmany Jantorena, di cui ha ereditato anche il numero di maglia, il 5, Alessandro Michieletto ha conquistato la medaglia d’oro agli ultimi campionati europei, dove ha ricevuto il premio come miglior schiacciatore della competizione.

Alessandro Michieletto, vita privata e social network

Per quanto riguarda la sfera sentimentale, Alessandro Michieletto ha una relazione con la coetanea Maddalena Bertoldi, giocatrice di volley e centrale della Walliance Ata Trento in Serie B1. Attivo sui social, ha un account Instagram con 99,6 mila follower dove pubblica scatti privati e professionali.