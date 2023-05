Alessandro Manzoni, un francobollo per il 150esimo anniversario della morte

In occasione del 150esimo anniversario della morte di Alessandro Manzoni, le Poste Italiane e il Ministero delle Imprese e del Made in Italy hanno deciso di onorare l’autore dei Promessi Sposi con un francobollo a lui dedicato.

Alessandro Manzoni, il francobollo commemorativo

Questo francobollo, emesso per la posta ordinaria, è stampato dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in rotocalcografia e su carta bianca. La vignetta raffigura un ritratto dello scrittore delimitato in basso da un libro aperto su cui campeggia la sua firma autografa. La completano le date “1785 – 1873”, la scritta “ITALIA” e l’indicazione tariffaria “B”.

Il francobollo e i prodotti filatelici correlati saranno disponibili presso gli Uffici Postali con sportello filatelico (Firenze, Genova, Milano, Napoli, Roma, Roma 1, Torino, Trieste, Venezia, Verona). Per l’occasione è infatti stata realizzata una cartella filatelica in formato A4 con all’interno una quartina di francobolli, un francobollo singolo, una cartolina annullata ed affrancata, una busta primo giorno di emissione e il bollettino illustrativo. Non è la prima volta che vengono emessi francobolli italiani in onore di Manzoni: già nel 1923, in pieno Regno d’Italia, fu stampata una serie di francobolli in occasione dei cinquant’anni della morte dello scrittore.

Le iniziative a Milano per l’anniversario

Per commemorare l’anniversario della morte, oggi (22 maggio) la sua Casa di Milano sarà aperta con ingresso gratuito dalle 18 alle 23. È atteso in città anche il Capo dello Stato che omaggerà il celebre scrittore al Cimitero Monumentale e poi si dirigerà nella sua storica abitazione, nel cui cortile la Civica Orchestra di Fiati eseguirà l’inno nazionale.

Ad attendere Sergio Mattarella nella Sala Rossa ci sarà una rappresentanza di studenti e studentesse dei due istituti scolastici cittadini intitolati ad Alessandro Manzoni, oltre che il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana e il presidente di Casa Manzoni Angelo Stella.