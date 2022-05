Alessandro Maja, chi è l’uomo che ha ucciso la moglie e la figlia a Samarate

Alessandro Maja è l’uomo di 57 anni accusato di aver ucciso la moglie, Stefania Pivetta, e la figlia Giulia a Samarate. I carabinieri lo hanno fermato poco dopo l’arrivo dei militari sul luogo dell’omicidio. Ma chi è Alessandro Maja?

Chi è Alessandro Maja

Alessandro Maja è l’uomo di 57 anni accusato di aver ucciso la moglie 56enne, Stefania Pivetta, e la figlia Giulia Maja di 16 anni a Samarate. I carabinieri lo hanno fermato poco dopo l’arrivo dei militari sul luogo dell’omicidio. Lì Maja ha ferito anche il figlio di 23 anni, prima di provare a tagliarsi i polsi e a darsi fuoco.

Il 57enne ora si trova ricoverato all’ospedale di Busto Arsizio, piantonato dai carabinieri. Tutto è accaduto nella casa di Samarate, in provincia di Varese. Alessandro Maja era un ingegnere ed era sposato con Stefania Pivetta dal 1992.

La dinamica dell’omicidio

Gli investigatori sono al lavoro per cercare di ricostruire quanto accaduto nella casa di via Torino. L’ipotesi finora più accreditata è che Alessandro Maja abbia ucciso moglie e figlia durante la notte a martellate, anche se l’arma del delitto è ancora da confermare.

Avrebbe, inoltre, tentato di assassinare il figlio 23enne, che fortunatamente non è morto. Si era in un primo momento diffusa la notizia che anche lui fosse stato ucciso. Invece, si trova in gravi condizioni all’ospedale Civili di Varese. Non è ancora chiaro se sia fuori pericolo.

L’uomo avrebbe colpito la moglie quando era sul divano per poi raggiungere i figli quando erano già a letto. Poi il 57enne avrebbe tentato di darsi fuoco, senza riuscirci. Ad allertare i carabinieri sono stati i vicini di casa: i militari una volta sul posto hanno trovato l’uomo sporco di sangue e con delle ferite ai polsi. Così la decisione del trasporto in ospedale.

Il movente

I carabinieri indagano sul movente dell’efferato omicidio, mentre ancora cercano di chiarire quale sia stata effettivamente l’arma utilizzata. Per un momento si è anche ipotizzato che Maja avesse fatto uso di martello e trapano per sbarazzarsi di tutta la famiglia. Successivamente si è ferito, forse per togliersi la vita.