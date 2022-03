Alessandro Iannoni, chi è il padre del figlio di Carmen Di Pietro

Classe 2003 e figlio di Carmen di Pietro, Alessandro Iannoni è uno dei più giovani concorrenti dell’Isola dei Famosi 2022 a cui partecipa in coppia con la madre: vediamo chi è, cosa fa e chi è suo padre.

Chi è Alessandro Iannoni

Ragazzo di 21 anni alla sua prima esperienza in un reality televisivo, ha studiato al liceo scientifico Kennedy prima di iscriversi alla facoltà di Economia e Business presso l’Università Luiss di Roma. Fratello di Carmelina, è già apparso diverse volte sul piccolo schermo insieme alla madre Carmen: oltre allo scherzo delle Iene di cui è stato protagonista, ha anche partecipato a siparietti in altri talk show tra cui quelli condotti da Barbara d’Urso e Vieni da me di Caterina Balivo. Chiamato così “per onorare Paternostro”, giornalista italiano che Carmen sposò quando aveva 33 anni, al momento sarebbe single.

Alessandro Iannoni: chi è il padre

Il padre di Alessandro (e Carmelina) è Giuseppe Iannoni, personal trainer con cui Carmen ha avuto una relazione terminata qualche anno fa. Il rapporto tra i due, durato 16 anni e culminato nel matrimonio in Chiesa, è stato spesso caratterizzato da alti e bassi tanto che per un periodo si erano anche allontanati a causa della gelosia reciproca. La coppia era stata protagonista anche di uno scontro negli studi di Barbara D’Urso, dove la Di Pietro aveva accusato Iannoni di averla tradita salvo poi perdonarlo dopo le sue ammissioni.

Ciò non è comunque servito ad evitare la rottura definitiva arrivata nel 2017. “Il nostro amore è finito, ci siamo lasciati di comune accordo e senza traumi né per noi né per i nostri figli”, aveva raccontato la donna. parlando di una separazione serena e tranquilla priva di liti o sconvolgimenti. “Tra noi c’è sempre stata ed è rimasta una stima reciproca, qualcosa che non verrà mai a mancare”, aveva aggiunto.