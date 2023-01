Alessandro Greguoldo morto: era esperto di videoanimazione per la Marvel

Perde la vita Alessandro Greguoldo aveva 33 anni. La causa un infarto fulminante avuto nella sua abitazione a Parma. Era uno specialista nell’animazione video infatti aveva collaborato anche con la Marvel.

La carriera di Alessandro Greguoldo e le collaborazioni

Tragedia accaduta a Parma, è morto Alessandro Greguoldo, 33 anni, stroncato da un infarto avvenuto nella sua abitazione. Era molto noto a Treviso come specialista nell’animazione video anche grazie alle produzioni show e serie Tv per servizi come Netflix e Amazon. Greguoldo, attivista del centro sociale Django e originario di Silea, aveva iniziato la sua carriera in BigRock, l’istituto di animazioni video e computer grafica di Ca’ Tron, legato a H-Farm.

Nella vita ha avuto la possibilità di avere tante collaborazioni come, quella con la Mpc film di Berlino, quelle con Edi di Milano, Realtime, Pixomondo di Stoccarda e gli Axis Studios del Regno Unito. Poi in seguito trasferito a Parma all’H7-25 Studio. Nella sua carriera, aveva lavorato a progetti prestigiosi come quello di «Thor: Love and Thunder», della Marvel, collaborando a stretto contatto con attori protagonisti del cinema internazionale come Christian Bale e Natalie Portman.

Il ricordo del centro sociale

Tantissimo il dolore del centro sociale Django, che ha scritto un post per ricordare Greguoldo: «Ora non è il tempo delle nostre parole pubblichiamo quelle che hai lasciato a Giancarlo Rado. Che la terra ti sia lieve. L’umiltà e l’impegno per conquistare la felicità sono da sempre valori cardine del mio credo, che fortunatamente o sfortunatamente dipendono solo dall’individuo e dall’individuo che partecipa alla collettività. ZTL è la prova che l’individuo a contatto con la comunità diventa una grande onda, inarrestabile, maestosa e indelebile negli scogli del passato. Speriamo di levigare queste rocce e riprenderci il nostro posto nel mondo… e nel tempo».

Silenzio di stampa ma pieno di commozione, quello dell’H7-25, stravolto da una tragedia che ha lasciato tutti senza parole. La sua militanza nell’estrema sinistra, nel 2015, aveva generato un pestaggio da parte dei neofascisti.