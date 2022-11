Alessandro Giuli verso la presidenza del MAXXI

Il giornalista di Libero Alessandro Giuli è pronto a diventare il nuovo presidente della Fondazione MAXXI, istituzione nata per volontà del ministero della Cultura che gestisce il Museo nazionale delle Arti del XXI secolo con sede a Roma. Lo scrive Tpi, citando «fonti autorevoli». Giuli si avvia così a sostituire Giovanna Melandri, in carica dal 2012, il cui mandato è in scadenza il prossimo 31 gennaio. Incalzato su La7 sul tema, non ha smentito la notizia: «Mi avvalgo della facoltà di non rispondere».

Amico di Meloni e vicino a Sangiuliano

Romano classe 1975, Giuli è amico di vecchia data di Giorgia Meloni. Editorialista di Libero e ospite in molti talk televisivi, si è spesso contraddistinto per le posizioni di centrodestra ed è vicino al neo ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, ex direttore del TG2. E proprio su Rai 2, in passato, ha condotto per un brevissimo periodo (due puntate) Seconda Linea, programma immediatamente cancellato a causa degli ascolti sotto alla soglia del 2 per cento di share. E anche per divergenze creative ed editoriali rispetto all’impianto ipotizzato inizialmente.

Il Foglio, Libero e i libri dati alle stampe

Maturità classica e laurea in Filosofia, Giuli ha mosso i primi passi nel giornalismo in testate locali, prima di iniziare a scrivere per Il Foglio, diretto da Giuliano Ferrara. Nel 2008 è stato nominato vicedirettore della testata e in seguito, nel 2017, condirettore. Successivamente ha avviato altre collaborazioni: con Il Tempo, Linkiesta e, appunto Libero. Fino a poco tempo fa è stato tra i papabili per il ruolo di portavoce della premier Meloni a Palazzo Chigi: la sorella, Antonella, cura la comunicazione del ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida, a sua volta cognato della presidente del Consiglio. Nel corso della carriera, Giuli ha scritto diversi libri, tra cui Il passo delle oche. L’identità irrisolta dei postfascisti, Sovranismo per esordienti. Individui e potere tra identità e integrazione e E venne la Magna Madre: i riti, il culto e l’azione di Cibele Romana.