Alessandro Gentile è caduto dal balcone, come sta il giocatore di basket

Alessandro Gentile ha avuto un terribile incidente a Formentera, dove si trovava in vacanza. Come ha scritto sui social, il cestista di 29 anni si è sentito “miracolato” per essere sopravvissuto a una caduta di oltre quattro metri di altezza. Ecco cosa è accaduto e come sta adesso Alessandro Gentile.

Alessandro Gentile è caduto dal balcone, ecco come sta

Alessandro Gentile domenica mattina si trovava a Formentera, in vacanza insieme alla fidanzata Vanja, alcuni amici e al fratello Stefano. Il cestista a un certo punto si è appoggiato a una ringhiera di legno della villa presa da lui in affitto per quei giorni, che all’improvviso ha ceduto. Gentile è così caduto da più di quattro metri d’altezza, battendo la schiena talmente forte da perdere i sensi. Assistendo al terribile incidente, gli amici hanno subito contattato i soccorsi.

In breve tempo un elicottero ha trasportato l’ex capitano dell’Olimpia Milano all’ospedale di Palma di Maiorca, dove ha trascorso la notte di domenica per poi essere dimesso lunedì in serata. I medici del nosocomio gli hanno diagnosticato la frattura della vertebra cervicale, ma neurologicamente è integro e restano solo alcune ammaccature per il corpo.

“Sono un miracolato, davvero non ho altre parole per fare una sintesi di quello che mi è successo”, ha scritto lo sportivo sui social. “Ha ceduto la ringhiera in legno della terrazza della villa che ho preso in fitto per alcuni giorni di vacanza, facendo un volo più o meno di quattro metri. Ero semplicemente appoggiato a questa ringhiera o forse sarebbe meglio dire corrimano, quando all’improvviso mi sono ritrovato giù. Una botta incredibile, tutto in una frazione di secondi, ho anche perso conoscenza, giusto per farvi capire il colpo preso”. “Sono un po’ dolorante“, ha poi proseguito Gentile. “Ma nel complesso sto bene. Ora torno in Italia e vediamo i medici cosa consigliano di fare. Al momento, ripeto, posso solo dire che mi è andata di lusso…“.

“Grazie Dio per un’altra opportunità”

Mentre ancora non si ricevevano notizie dirette dallo sportivo, i fan in preda alla preoccupazione hanno reso virale i titoli allarmanti sul suo stato di salute. Nonostante Gentile stia valutando un’operazione chirurgica per affrettare il processo di guarigione, ha tenuto a rassicurare tutti.

“Nelle ultime ore sono uscite notizie molto allarmanti sulle mie condizioni di salute. Vorrei tranquillizzare tutti dicendo innanzitutto che sto bene. Purtroppo mentre mi trovato in vacanza sono stato vittima di un incidente domestico. Nulla di urgente. Nulla di grave. Ringrazio chiunque ha avuto un pensiero o un messaggio per me e mi dispiace che vi siate preoccupati. Grazie Dio per un’altra opportunità…E grazie a tutti per l’affetto…“, ha scritto.

A breve lo sportivo tornerà a Napoli dove verrà visitato da un medico di fiducia che deciderà se intervenire o meno chirurgicamente. Difficile al momento ipotizzare i tempi di recupero per rivederlo in campo, ma dopo alcuni sondaggi fatti dalla famiglia con specialisti del settore si potrebbe anche arrivare a uno stop di due-tre mesi, quindi pronto per l’inizio della prossima stagione agonistica.