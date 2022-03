Alessandro Gassman, chi sono moglie e figli dell’attore italiano

Figlio di Vittorio Gassman di Juliette Mayniel, Alessandro Gassman è un attore e regista italiano con all’attivo ruoli in decine di fiction e film: vediamo quali sono i principali e quali sono le informazioni note su vita privata, moglie e figli.

Alessandro Gassman: i film più noti

Nato a Roma nel 1965, ha debuttato nel cinema a 17 anni con il film autobiografico Di padre in figlio scritto, diretto e interpretato insieme a papà Vittorio. Nel 1996 ha iniziato un sodalizio artistico con Gianmarco Tognazzi, che li ha visti recitare insieme in Uomini senza donne, Facciamo fiesta, Lovest, I miei più cari amici, Teste di cocco, Ex e Natale a Beverly Hills.

Successivamente ha preso parte a fiction TV come Piccolo mondo antico, Le stagioni del cuore, La guerra è finita e La sacra famiglia, e film del calibro di Caos calmo dove, per la parte del fratello del protagonista interpretato da Nanni Moretti, ha vinto il David di Donatello come miglior attore non protagonista, il Ciak d’oro, il Nastro d’argento e il Globo d’oro della stampa estera.

Dal 2010 al 2014 ha diretto il Teatro stabile del Veneto Carlo Goldoni e dal 2012 ha stabilito un altro sodalizio artistico con Massimiliano Bruno interpretando con lui i film Viva l’Italia (2012), Gli ultimi saranno ultimi (2015), Beata ignoranza (2017), Non ci resta che il crimine (2019) e il seguito Ritorno al crimine (2021). Dall’inizio del 2022 è a teatro con Il silenzio grande e Racconti disumani, spettacolo con protagonista Giorgio Pasotti.

Alessandro Gassman: moglie e figli

L’attore è sposato dal 1998 con l’attrice italo-austriaca Sabrina Knaflitz. Tra i film in cui ha recitato si citano I laureati (1995), Tutto in quella notte (2004) e Destini (2019) mentre tra le serie tv Distretto di Polizia (2007) e Una madre (2008).

Dalla loro unione è nato Leo, cantautore italiano di 24 anni vincitore del Festival di Sanremo 2020 nella categoria Nuove Proposte. All’attivo ha un album, Strike (2020), e diversi singoli tra cui Cosa sarà di noi?, Dimmi dove sei, Vai bene così e Maleducato.