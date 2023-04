Di Battista lancia l’associazione Schierarsi

Da commentatore nello studio di Di Martedì Alessandro Di Battista alla piazza. L’ex deputato e golden boy pentastellato torna in campo lanciando con «amici e persone perbene» l’associazione Schierarsi. L’obiettivo, come lui stesso spiega su Facebook, «è semplice. Stare insieme ed occuparci, da cittadini attivi, del nostro Paese e di tutte le questioni che decideremo di affrontare. Poi abbiamo un altro obiettivo: prendere posizione. Posizioni nette. Chiare. Per nulla moderate. Schierarci dalla parte dei più deboli, dei popoli dimenticati, combattere, per ottenere diritti e giustizia. Lo faremo attraverso attività culturali ed una corretta informazione».

Tra i soci promotori ex attivisti M5s

Carlotta Graziani, responsabile del gruppo di lavoro Società e partecipazione, Danilo Puliani tesoriere e coordinatore del gruppo Economia e lavoro, Lapo Sermonti, responsabile nazionale del gruppo Ambiente, Ivan Zulli coordinatore organizzazione ed eventi; e il presidente Luca Di Giuseppe. Per ora per il Dibba nessuna candidatura all’orizzonte – come ripete a mancargli «non sono i Palazzi ma fare un certo tipo di politica» -anche se le Europee sono dietro l’angolo. Tanto che alcuni rumors lo anti-Schlein. La nuova segretaria dem infatti sta macinando nei sondaggi rischiando di erodere l’elettorato pentastellato mettendo all’angolo il Movimento. Tra i soci promotori di Schierarsi ex attivisti M5s, che come spiega Di Battista, «hanno addirittura rifiutato candidature»:, responsabile del gruppo di lavoro Società e partecipazione,tesoriere e coordinatore del gruppo Economia e lavoro,, responsabile nazionale del gruppo Ambiente,coordinatore organizzazione ed eventi; e il presidente. Per ora per il Dibba nessuna candidatura all’orizzonte – come ripete a mancargli «non sono i Palazzi ma fare un certo tipo di politica» -anche se le Europee sono dietro l’angolo. Tanto che alcuni rumors lo davano come asso nella manica di Giuseppe Conte, anche in prospettiva. La nuova segretaria dem infatti sta macinando nei sondaggi rischiando di erodere l’elettorato pentastellato mettendo all’angolo il Movimento.

L’obiettivo è creare gruppi di lavoro territoriali, simili ai Meet-up

Il programma di Schierarsi riprende le tradizionali “stelle” del Movimento delle origini: acqua pubblica, leggi contro il conflitto di interessi e gli editori impuri, e lo stop al Patto di Stabilità e al Mes. A cui si aggiungono le nuove battaglie del M5s, dal no all’invio di armi all’Ucraina e il salario minimo. Ma anche vecchi pallini di Dibba come il servizio civile ambientale e il sostegno alla causa palestinese. E, ancora: rafforzamento dell’autonomia italiana ed europea rispetto agli Usa, sviluppo di una proposta sulla creazione di una casa farmaceutica pubblica e sostegno alle associazioni impegnate sul tema eutanasia. Tra gli obiettivi la creazione di gruppi territoriali sull’esempio dei primi Meet Up. Le prime assemblee pubbliche online saranno il 22 aprile a Marina di Massa e il 29 a Torino.