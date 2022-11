Alessandro Di Battista imita Giuseppe Conte: il video è virale

Alessandro Di Battista, nel corso di un’intervista a Belve, trasmissione condotta da Francesca Fagnani in onda su Rai 2, ha imitato Giuseppe Conte. L’ex deputato, tra i più attivi nelle fasi iniziali del Movimento Cinque Stelle, ha parlato anche della propria sfera privata e del proprio percorso politico.

Alessandro Di Battista imita Giuseppe Conte: il video

Nel corso della sua intervista a Belve, la trasmissione condotta da Francesca Fagnani e in onda su Rai 2, Alessandro Di Battista ha imitato Giuseppe Conte. «Mi dicono che lei è bravissimo a fare l’imitazione di Conte», ha chiesto Francesca Fagnani all’ex deputato. E lui, cercando di riprodurre la voce del presidente del Movimento 5 Stelle: «Alessandro, io penso che ci sono delle resistenze interne nel Movimento… Ecco un po’ così, con ‘sto fiatone».



Il video ripreso poi su Twitter è diventato in breve virale, raccogliendo i commenti più disparati. «Già pronto per Tale e Quale Show?», ha scritto un utente. Durante l’intervista inoltre Di Battista ha parlato dei suoi rimpianti personali più grandi, della morte della madre, deceduta per un tumore al fegato, ma anche del suo percorso politico. Esponente molto attivo del Movimento Cinque Stelle, nelle sue fasi iniziali, ha deciso per la seconda volta di rimanere fuori dalla contesa elettorale.