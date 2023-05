Alessandro Dal Piva morto a 45 anni: da mesi combatteva contro la Sla

Alessandro Dal Piva, 45 anni e residente a Gravellona Toce (Verbano-Cusio-Ossola), non ce l’ha fatta ed è morto nella notte tra martedì 16 e mercoledì 17 maggio. L”epilogo è giunto dopo mesi di sofferenza a causa della Sla che lo aveva colpito.

Alessandro Dal Piva morto di Sla

Il 45enne aveva scoperto di essere malato di Sclerosi Laterale Amiotrofica nell’autunno del 2022. Tutto era iniziato dopo una caduta e un colpo preso alla spalla, poi un dolore al braccio che non passava. Gli esami e gli approfondimenti avevano fatto emergere la triste diagnosi.

Negli scorsi mesi aveva lanciato un appello perché la gente sostenesse la ricerca ed erano state organizzate numerose iniziative benefiche proprio dedicate alla ricerca sulla Sla. Alessandro, dal canto suo, ha sempre sostenuto che «la medicina attuale non permette di guarire o rallentare in modo significativo la Sla»: «Occorre quindi investire ancora molto in cure nuove e nella ricerca: lo dico per me ma anche per quelli che lottano come me o che dovranno trovarsi a farlo un domani. È una battaglia per tutti».

Negli ultimi mesi la comunità si era mobilitata per lui. Era stata organizzata una serata al Kantiere di Possaccio, lo Spring Fest for Ale, che aveva attirato tanta gente e aveva portato a raccogliere oltre 8.500 euro per l’Ursla di Novara, un’associazione che si occupa di ricerca e assistenza ai malati. Anche il Corso di Corsa di Verbania un paio di settimane fa aveva organizzato il Giro delle Contrade, con 4 mila euro donati alla stessa associazione in sostegno di Alessandro.

Il cordoglio della comunità

A piangerlo sono i tantissimi amici che lo hanno conosciuto e i colleghi della cooperativa sociale Il Sogno per la quale lavorava da qualche anno, occupandosi del trasporto di materiale biologico per conto dell’Asl locale.

Il funerale sarà celebrato oggi, giovedì 18, alle 16 presso la chiesa di Crusinallo. Il 45enne lascia il papà Severino e la sorella Michela. Prima di morire era stato ospitato all’RSA Sacra Famiglia di Intra per un ciclo di fisioterapia.