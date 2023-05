Alessandro Cecchi Paone annuncia il matrimonio con Simone Antolin

Pochi giorni dopo aver abbandonato l’Isola dei Famosi, Alessandro Cecchi Paone ha confermato in diretta televisiva di aver intenzione di sposare il suo attuale compagno (nonché ex collega di Isola dei famosi) Simone Antolini. Il motivo dietro a queste imminenti nozze è legato alla particolare situazione familiare del fidanzato.

Alessandro Cecchi Paone annuncia il matrimonio con Simone Antonlini

«Presto io e Simone ci sposeremo»: è con queste poche e semplici parole che il noto divulgatore tv ha confermato in studio da Barbara d’Urso le sue (serie) intenzioni rispetto al rapporto con la sua dolce metà. La conferma, invero, Cecchi Paone l’aveva già fornita poche ore prima in esclusiva al magazine gossipparo Nuovo Tv.

Le motivazioni, al di là del sentimento che lega i due, sono nobili. Alessandro Cecchi Paone ha infatti dichiarato a Pomeriggio 5: «Proprio oggi abbiamo dichiarato al settimanale Nuovo TV che ci sposeremo presto. Purtroppo dovremmo farlo all’estero perché se ci sposiamo all’estero avrò il diritto di adottare la figlia di Simone, Melissa, se la mamma e il papà saranno d’accordo».

Intervistato da Barbara d’Urso, il conduttore ha anche avuto l’opportunità di parlare più nel dettaglio del rapporto con la “figliastra”: «Lui mi ha detto subito di avere una figlia, quando sono uscite le famose foto in cui siamo stati paparazzati la bambina era con noi in barca. Lui sapeva che le persone più grandi di lui, nella sua situazione, sarebbero potute scappare a gambe levate. Sia donne, sia uomini. Io invece l’ho accolta con grande amore, è una bambina molto matura per l’età che ha. Mi chiama zio».

Simone Antolini, i rapporti con la madre della figlia

Nei giorni scorsi, dopo aver lasciato l’Isola, Antolini si è aperto in un’intervista a Fanpage in occasione della quale ha raccontato qualche curiosità in più sulla donna che l’ha reso padre. Sembra che i due si conoscessero fin da quando erano adolescenti, e pare che lei sia romena. Riguardo alla donna, Antolini ha rivelato: «Lei era appena arrivata in Italia dalla Romania e parlava poco l’italiano. È arrivata nella mia azienda, avevo perso la testa per lei. A 16 anni, contro il volere di tutti, inizio a ristrutturare un appartamento vicino casa. Mio padre e mia madre non erano d’accordo. Ritenevano fosse presto e volevano che completassi gli studi ma io mi impuntai tanto da lasciare la scuola e minacciare un processo per l’emancipazione minorile a 16 anni. Avrei potuto farlo perché già lavoravo in azienda, guadagnavo uno stipendio ed ero indipendente sotto il profilo economico. Alla fine mio padre decise di lasciarmi fare e io e la mia ex andammo a vivere insieme. Melissa l’abbiamo voluta».

Anche nel corso di una delle ultime puntate de L’Isola dei famosi, in diretta, Simone Antolini aveva parlato di un rapporto quasi fraterno con la donna con cui è di fatto “cresciuto insieme”.