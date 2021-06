Alessandro Cattelan avrà per la prima volta un programma televisivo su Rai 1. Ad annunciarlo, su Instagram, lo stesso conduttore, che il 18 e il 25 settembre andrà in onda in prima serata con Da grande: «Saranno due serate in diretta di risate canti, balli, travestimenti, super ospiti, monologhi e punti di vista su questo complicato ma affascinante periodo che stiamo vivendo, nello stile che qualcuno ha ormai imparato a conoscere e qualcun altro spero avrà il piacere di scoprire!». Cattelan si è definito «gasato a mille ma un po’ spaventato» per questa nuova avventura professionale.

Cattelan, prossimo passo Sanremo?

Da anni le voci sulla possibilità che Cattelan conduca il Festival di Sanremo si rincorrono senza però mai trovare fondamento. Ed è lo stesso conduttore a scherzarci su ogni volta che può: due anni fa, per E poi c’è Cattelan – lo show andato in onda per sette stagioni su Sky – coinvolse in uno sketch l’americano Jimmy Fallon, che, al termine di un’intervista, gli chiese «Ma quando condurrai Sanremo?». Di certo, con una prima serata in Rai, i rumors su un suo prossimo approdo all’Ariston non faranno che aumentare.

Alessandro Cattelan, la carriera

La carriera da conduttore di Cattelan inizia prestissimo: nel 2001, ad appena 21 anni, Cattelan è il volto principale di Viv.it, poi diventato Play It, sui canali musicali VIVA e All Music. Per anni è stato il volto di Trl, programma di Mtv Italia, e nel 2006 ha collaborato come inviato per Le Iene su Italia 1. La sua prima esperienza in Rai risale al 2009, come membro del cast di Quelli che il calcio e… su Rai 2, programma di Simone Ventura.

Nel 2011 l’approdo a Sky: quell’anno conduce Copa America Hoy sul torneo calcistico sudamericano, e in autunno diventa il presentatore di X Factor, ruolo che ha mantenuto fino al dicembre 2020. Nel 2014 è conduttore del già citato talk show E poi c’è Cattelan, col quale vince il premio Flaiano. Dal 2013, su Radio Deejay, conduce ogni giorno alle 12 il programma Catteland, e a maggio ha annunciato l’uscita di un programma su Netflix. Ha pubblicato tre romanzi con Mondadori (Ma la vita è un’altra cosa, scritto con Niccolò Agliardi; Zone rigide e Quando vieni a prendermi?) e un libro per bambini (Emma libera tutti!) con Gallucci editore.