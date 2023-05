Alessandro Borghi e Irene Forti genitori: un mese fa è nato il figlio Heima

Alessandro Borghi e la compagna Irene Forti sono diventati genitori un mese fa. L’attore, che ha mantenuto il segreto fino ad oggi, ha dichiarato in un’intervista a The Hollywood Reporter Italia: «Sto molto bene perché è arrivata questa cosa nella nostra vita, che ci fa dormire poco ma ci costringe a farci un sacco di domande. Quando ho visto mio figlio per la prima volta è come se ci fossimo riconosciuti e come se mi avesse guardato e mi avesse detto “ah allora sei tu mio padre eh”».

Alessandro Borghi e Irene Forti: è nato il figlio Heima

Nell’intervista, Alessandro ha anche spiegato l’origine del nome Heima che la coppia ha voluto dare al figlio: «Io e Irene abbiamo scoperto di essere appassionati di montagna insieme. E, per fortuna, abbiamo condiviso sin da subito questi viaggi al freddo, queste camminate lunghe. E tra questi c’è stato un viaggio in Islanda, la nostra guida era un uomo molto dolce e molto gentile che un giorno ci ha detto che loro usano una parola per dire che si è a casa e allo stesso tempo nel mondo, si dice Heima. Io ci ho pensato e la sera tornando a casa ho detto a Irene: “Ma sai che è un nome bellissimo da dare ad una persona?”».

L’attore è candidato ai David di Donatello

Per l’attore è un bellissimo momento, dato che oltre ad essere diventato papà è candidato ai David di Donatello come miglior attore protagonista per il film Le Otto Montagne. La moglie, Irene Forti, è una manager laureata in Economia aziendale alla Luiss di Roma. Ha fondato HomeMeansCasa, società di coaching psicologico che si occupa di sviluppare progetti artistici e di intrattenimento. La coppia si è conosciuta nel 2019 a Londra e da allora non si è più lasciata.