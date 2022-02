Alessandro Borghese, di chi è figlio? Chi sono la moglie e i figli?

Alessandro Borghese è un volto noto della televisione italiana. Appassionato di cucina fin dalla tenera età e figlio d’arte, ha viaggiato tanto prima di dedicarsi ai programmi in tv. Ma cosa sappiamo della sua vita privata? Chi è la moglie di Alessandro Borghese? Scopriamolo insieme.

Alessandro Borghese: di chi è figlio e chi è sua moglie?

Alessandro Borghese è figlio d’arte. Nato a Los Angeles il 19 novembre 1976, è figlio di Luigi Borghese, famoso imprenditore napoletano, e dell’attrice Barbara Bouchet. Fin da piccolissimo ha espresso passione per la cucina, ma anche per la musica. Prima di dedicarsi alla carriera televisiva, ha viaggiato per il mondo mentre lavorava come cuoco nelle navi da crociera. Poi, nel 2004, ha debuttato nel piccolo schermo. L’evento lo ha reso celebre e con l’occasione Borghese ha aperto il suo primo ristorante di lusso a Milano, AB.

Ma cosa sappiamo della sua vita privata? Alessandro Borghese è sposato dal 2019 con l’ex modella Wilma Oliviero, con la quale ha dato al mondo due figlie: Arizona e Alexandra. Il conduttore di Quattro Ristoranti ha però anche un altro figlio: Gabriel, nato da una precedente relazione, e tenuto nascosto al padre fino a pochissimo tempo fa. Alessandro Borghese ha anche un fratello. Lui si chiama Massimo, nato nel 1989, ed è un bartender di grande successo.

Chi è Wilma Oliverio?

Wilma Oliverio è una ex modella che ha fatto strada nel mondo della moda e dello spettacolo. Lei è stata infatti valletta per Ok il prezzo è giusto. A Milano ha conosciuto la sua futura dolce metà, città in cui tuttora convivono. Borghese si è presentato nell’azienda in cui lavorava Wilma perché cercava un giovane chef per lanciare un nuovo videogioco legato alla cucina.

Tra i due è scattato subito il colpo di fulmine, ma allora Wilma era fidanzata e in procinto di sposarsi. Tempo dopo però proprio la ex modella ha fatto il primo passo, contattando personalmente Borghese. Dopo soli sei mesi i due sono convolati a nozze