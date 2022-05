Il libro di Benetton, Casellati elogiata in Rai dal suo consulente, Giampaolo Letta al ministero della Cultura: le pillole del 16 maggio

Appuntamento da non perdere quello della mattinato martedì 17 maggio alla Luiss. Sul tema “Imprenditorialità e innovazione”, l’ateneo confindustriale apre le porte ad Alessandro Benetton. Alle 11, presso The Dome – Campus Luiss, in viale Romania, presentazione del libro La traiettoria di Benetton, neo presidente di Edizioni Spa. Previsti i saluti introduttivi di Paolo Boccardelli, docente Luiss. Nelle precedenti presentazioni ha detto: «Non volevo che le vicende che coinvolgevano la nostra famiglia potessero ripercuotersi sulla mia attività». Sembra facile…

Casellati elogiata dal consulente Castelvecchi

Rainews24, domenica 15 maggio: è quasi mezzanotte e va in onda la rassegna stampa. Tra i commentatori scelti c’è Alberto Castelvecchi, che nel sottopancia fa esporre sempre la dicitura “docente Luiss”, e che invece dei quotidiani del giorno dopo preferisce elogiare quelli già usciti, soffermandosi sulle dichiarazioni della presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati, «molto importanti». È lo stesso Castelvecchi che si presenta nelle riunioni come consulente della Casellati, e che dagli schermi del servizio pubblico si mette a osannare la sua mecenate. Che ne dice il numero uno della Rai Carlo Fuortes? E alla commissione di vigilanza Rai che ne pensano?

Non dite a D’Alema che Casali brinda con l’Asti

Domenica 15 maggio, a Roma va in scena un gran festone dell’Asti Spumante, a Villa Miani, per salutare gli Internazionali di Tennis. Non dite a Massimo D’Alema che a brindare c’era anche Alessandro Casali.

Giampaolo Letta al ministero della Cultura

Che ci faceva ieri mattina Giampaolo Letta, figlio di Gianni e numero uno di Medusa, il braccio cinematografico di Mediaset, al ministero della Cultura di Dario Franceschini, in via del Collegio Romano?

Compleanno di Liberato Cavaliere

Per la Roma che conta, un appuntamento imperdibile per il lunedì 15 maggio: la festa di compleanno di Liberato Cavaliere, componente eccellente del cda di Magnaghi Aeronautica Spa, il gruppo industriale napoletano di Paolo Graziano.

Metti insieme Meloni e Letta

A mettere insieme Giorgia Meloni ed Enrico Letta ci pensa Paola Severino. Per gli incontri della serie “Fare politica in un mondo in frantumi”, ecco la presentazione del libro di Giovanni Orsina, mercoledì 18 maggio presso la sala delle colonne del Campus Luiss, di viale Pola 12. Orsina parlerà del suo nuovo libro dal titolo Una democrazia eccentrica. Partitocrazia, antifascismo, antipolitica, edito da Rubbettino, con Paola Severino, vicepresidente Luiss, con gli interventi, “per l’occasione”, di Giorgia Meloni ed Enrico Letta.