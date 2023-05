Alessandro Basciano neo papà di Celine: «Emozioni diverse rispetto al primo figlio»

L’ex gieffino Alessandro Basciano è diventato papà per la seconda volta ed ha raccontato a CasaChi le sensazioni provate quando ha visto per la prima volta Celine Blue, nata dalla relazione con Sophie Codegoni.

La nascita della figlia di Alessandro Basciano e Sophie Codegoni

Per la giovane si è trattato della prima figlia e, il giorno della nascita, aveva postato alcune foto sul suo profilo Instagram condividendo con i suoi followers la gioia immensa per il suo arrivo. Non solo, a corredo delle immagini anche una dolcissima didascalia: «Non ci sono parole per descrivere la gioia, l’emozione e la felicità che ci hai donato… mamma e papà ti amano da morire».

La coppia si è conosciuta e innamorata nella casa del Grande Fratello Vip e da allora non si è più lasciata. A breve affronterà un altro grande ed importante passo, ovvero il matrimonio (dopo una romantica proposta sul red carpet del Festival del Cinema di Venezia 2022).

Con Celine Blue le emozioni provate sono state diverse

Anche Basciano non ha nascosto la gioia per l’arrivo della bambina, intervenendo al talk show CasaChi, ha raccontato tutte le emozioni provate. L’ex gieffino ha dichiarato che il giorno della nascita non ha realizzato tutto perfettamente: «Ho visto e non ho visto, ad un certo punto l’ha girata e ha iniziato a piangere. Ci siamo emozionati tutti». Nel salotto di Alfonso Signorini ha anche confidato che essere diventato padre di una bambina gli ha suscitato emozioni completamente diverse rispetto alla nascita del suo primo figlio avuto dalla precedente relazione con Clementina Deriu: «Essere padre di un maschietto cambia totalmente perché ora mi sono sentito già alla nascita una cosa alla bocca dello stomaco. È una sensazione completamente diversa. Sono entrambe emozioni belle, ma sono diverse».