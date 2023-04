Alessandria, giovane minaccia il suicidio sul ponte Meier: salvata da un Carabiniere

Episodio che poteva concludersi in tragedia ad Alessandria ma che fortunatamente ha avuto un lieto fine. Una giovane è salita sul ponte Meier e ha minacciato di togliersi la vita. Tuttavia, la ragazza è stata raggiunta da un carabiniere che dopo qualche minuto l’ha convinta a non compiere il gesto estremo.

Il tentato omicidio della ragazza ad Alessandria

È successo tutto nella notte tra martedì e mercoledì ad Alessandria. Una ragazza è improvvisamente salita sul ponte Meier e ha minacciato di togliersi la vita, mettendosi in precario equilibrio sul parapetto del ponte. Subito dopo è arrivata una segnalazione e una pattuglia dei Carabinieri del Nucleo Radiomobile del capoluogo piemontese ha deciso di intervenire. Dopo essersi avvicinati alla giovane con molta cautela, uno dei carabinieri non ha esitato ma ha scavalcato la balaustra del ponte e si è avvicinato alla giovane lentamente. Il carabiniere ha poi raggiunto la ragazza e con estrema cautela l’ha rassicurata, evitando che questa potesse gettarsi dal ponte. Inizialmente la giovane era spaventata e fuori di sé ma a poco a poco si è placata e ha deciso di sedersi sul ponte in compagnia del militare. Una volta giunti in prossimità della balaustra gli altri carabinieri hanno afferrato la giovane e l’hanno salvata definitivamente.

Le parole dei carabinieri sul posto

I carabinieri che hanno assistito alla scena hanno raccontato lo stato in cui si trovava la ragazza. Come riportato su Fanpage, hanno affermato: «Aveva lo sguardo perso nel vuoto e non dava l’impressione di essersi accorta dell’arrivo dei Carabinieri, giunti a fari spenti e senza sirene, percorrendo la piattaforma pedonale». Ad ogni modo, la tragedia è stata evitata e la ragazza è stata salvata dopo un lungo dialogo. Ora la giovane è stata affidata alle cure dei sanitari e si trova in ricovero presso il Pronto Soccorso dell’ospedale di Alessandria.