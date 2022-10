Alessandria, mangia wurstel e muore: ancora un caso di meningite

La vittima è un uomo di 80 anni. L’anziano avrebbe mangiato dei wurstel di pollo crudi. L’uomo si sente subito male e viene disposto il ricovero in ospedale ad Alessandria. Dopo quattro giorni di ricovero, purtroppo non ce la fa: la meningite se lo porta via. I Nas non hanno dubbi sul batterio che ha causato la morte dell’anziano: meningite da Listeria monocytogenes. Tra dicembre 2021 e giugno 2022 si erano riscontrati altri tre casi che avevano portato al decesso: si tratterebbe del ceppo St 155.

Nuovo caso di meningite

Il ceppo virale si è sviluppato tra Lombardia, Piemonte ed Emilia Romagna. Ora, i Nas indagano accanto al Ministero della Salute, la direzione generale per l’igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione, l’Asl e la procura di Alessandria. L’80enne era arrivato all’ospedale Civile Santi Antonio e Biagio e Cesare Arrigo lo scorso 25 settembre ed è venuto a mancare il 29 settembre. Il tutto sarebbe partito da una partita di prodotto contaminato. Infatti, l’uomo aveva acquistato i wurstel in un’azienda alimentare.

A sua volta, questa azienda avrebbe avuto tra i fornitori una ditta di alimentari che ha commercializzato la partita contaminata fino al 12 settembre. Anche i parenti dell’ultima vittima hanno confermato che l’uomo era solito mangiare questo tipo di prodotto crudo.

I dati sul fenomeno

In realtà, è dal 2020 che i Nas conducono nelle Regioni interessate delle indagini per via dei diversi casi di richiesta di assistenza medica. Pochissimi casi, però, hanno portato al decesso della persona. Infatti, anche i casi di ricovero sono stati rari.

Il quadro clinico dell’uomo si sarebbe complicato anche per via dell’età avanzata. In ogni caso, anche il Ministero della Salute aveva valutato con delle indagini il percorso che la partita contaminata ha seguito prima di arrivare sugli scaffali dell’azienda alimentare addetta alla distribuzione. Ora si attendono ulteriori riscontri.