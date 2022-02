Alessandra Viero, chi sono il marito e figli? Tutto sulla vita privata della conduttrice di Quarto Grado

Alessandra Viero è la giornalista che conduce il programma Quarto Grado su Rete 4 insieme al collega Gianluigi Nuzzi. Alle spalle ha una solita carriera svolta nel mondo dell’informazione. Ma cosa sappiamo sulla sua vita privata? Chi è il marito di Alessandra Viero?

Alessandra Viero, chi è? Biografia e carriera

Alessandra Viero è nata il 16 aprile 1981 a Sandrigo, in provincia di Vicenza, in Veneto. Dopo essersi laureata in Giurisprudenza presso l’Università di Trento, ha intrapreso la carriera di giornalista. Ha cominciato a lavorare con alcune testate locali già prima del conseguimento della laurea, per poi diventare giornalista professionista regolarmente iscritta all’albo nel 2006. Oggi è un volto noto delle reti Mediaset.

È stato però nel 2008 che ha debuttato nel mondo del piccolo schermo, diventando inviata speciale del Tg 4 e lettrice di agenzie in studio. Tre anni dopo è diventata una delle principali conduttrici di TGcom24, il canale all-news targato Mediaset. Mentre nell’estate 2015 è stata scelta per condurre Pomeriggio Cinque Cronaca su Canale 5. Nell’ottobre dello stesso anno è arrivata la promozione a conduttrice di Domenica Cinque, programma nel quale ha lavorato al fianco di Alessio Vinci. Successivamente, è stata sostituita da Sabrina Scampini.

Dal 2013, Alessandra Viero è entrata a far parte della redazione di Studio Aperto e ha preso il posto di Sabrina Scampini a Quarto Grado, conducendo così il programma insieme a Gianluigi Nuzzi. La coppia di conduttori, inoltre, dal 2014 si occupa anche di un nuovo programma estivo di cronaca trasmesso su Canale 5 e intitolato Segreti e delitti.

Chi è il marito di Alessandra Viero?

Il marito di Alessandra Viero è Fabio Riveruzzi. I due sono convolati a nozze in Campidoglio, a Roma, nell’estate del 2021. Non si sa molto della vita privata della coppia, solo che il marito di Viero è un senior content editor ed è specializzato in Digital Music Marketing. Lavora, infatti, per un’agenzia di comunicazione ed eventi e sviluppa contenuti per una rinomata app musicale.

La notizia relativa al matrimonio era stata annunciata proprio dalla giornalista durante la puntata di Quarto Grado dello scorso 2 luglio 2021. La conduttrice, inoltre, ha postato anche alcuni scatti della cerimonia sul suo profilo Instagram. Alessandra Viero e Fabio Riveruzzi hanno un figlio, Roberto Leone, venuto al mondo il 25 marzo 2017.