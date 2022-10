Alessandra Mussolini in tv: «Ognuno fluido come vuole. E se lo diventassi anche io?»

Alessandra Mussolini torna a parlare di diritti LGBTQ+ e lo fa in diretta televisiva, durante una puntata di Da noi… a ruota libera. Durante il talk show pomeridiano di Rai Uno, infatti, l’ex parlamentare europea ha raccontato la propria vita, partendo dall’infanzia e parlando dei genitori. C’è stato spazio, però, anche per parlare di temi sociali e politiche di genere. Un argomento che non tocca per la prima volta, perché oltre un anno fa Alessandra Mussolini si era apertamente schierata a favore del DDL Zan. Adesso, invece, ha parlato di sessualità e dichiarato che «ognuno è fluido come vuole».

Mussolini: «Gli adolescenti soffrono»

«Basta con questo sesso e sessualità. Ognuno è fluido come vuole». Questa la frase con cui Alessandra Mussolini ha aperto il tema della sessualità, durante la puntata di Da noi… a ruota libera, in cui è stata ospite. L’ex parlamentare ha poi spiegato il motivo della sua riflessione, con un pensiero soprattutto ai più giovani: «Vedendo quanto soffrono gli adolescenti, quando hanno paura di dire la verità in famiglia, mi viene da dire che ognuno deve poter essere fluido come vuole. Vuoi vedere che divento fluida anche io?». Nel corso della puntata su Rai Uno ha parlato anche della propria famiglia: «Ho sofferto per la mancanza di mio padre nella mia infanzia. Ho vissuto in una famiglia di donne, i miei si sono separati quando avevo quattro anni e avrei avuto bisogno di una figura paterna. Si impara solo dalla sofferenza».

Mussolini sul DDL Zan: «Combattere insieme le discriminazioni»

Oltre un anno fa, Alessandra Mussolini ha cambiato rotta e prima con un intervista su Chi e poi con vari post social ha iniziato ad appoggiare le tematiche in favore dei diritti della comunità LGBTQ+. «Oggi più che mai bisogna combattere tutti assieme le tante discriminazioni che, purtroppo, esistono ancora», aveva dichiarato sul settimanale. E su Instagram ha pubblicato un post con la mano aperta e la scritta in favore del DDL Zan, disegno di legge poi bloccato dal Parlamento.