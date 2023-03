Alessandra Mussolini piange in tv parlando del padre: «Non gli ho mai detto che mi mancava per paura»

È una Alessandra Mussolini mai vista quella che si racconta a Oggi è un altro giorno, trasmissione condotta da Serena Bortone e in onda su Rai1. L’europarlamentare parla soprattutto del padre e si lascia andare alla commozione, raccontando di aver sentito la sua mancanza e di aver sofferto per il divorzio dei genitori. Un rapporto irrisolto, quello con il padre Romano, che le provoca tanto dolore da farla piangere in tv. Mussolini racconta anche di non avergli mai detto quanto forte sia stata questa mancanza e che oggi è pentita: «Ma non avevo il coraggio di sentire la sua risposta».

Mussolini sul padre: «Non l’ho mai vissuto nella quotidianità»

Nel parlare di suo padre, Romano Mussolini, l’eurodeputata del Partito Popolare Europeo è sincera e scende nei ricordi più intimi: «Non l’ho mai vissuto nella quotidianità, non l’ho mai visto in pigiama prima di andare a letto, girare per casa, uscire dal bagno. Ha pesato più a me che a mia sorella». E Alessandra Mussolini parla anche dei tradimenti subiti dalla madre: «Arrivò a tingersi i capelli di biondo perché trovava capelli biondi sul cappotto di mio padre, così almeno non si capiva di chi fossero. Questo me lo ha raccontato lei dopo».

Le lacrime della Mussolini

Serena Bortone e Alessandra Mussolini continuano a parlare degli uomini, per poi tornare ancora una volta sul padre della donna. La conduttrice le chiede se gli avesse mai parlato della mancanza che ha sentito tutta la vita. Mussolini risponde: «No, non gliel’ho mai detto. Me ne pento. Non avevo il coraggio di sentire la sua risposta». Qui le lacrime: «Non so perché mi sono emozionata. Io non gliel’ho detto perché non volevo sentire la sua risposta, che poteva essere grave per me. Serena, mettiamo un’altra cosa».