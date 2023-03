Alessandra Mussolini: età, marito, figli e cosa fa oggi

Alessandra Mussolini, nipote di Benito Mussolini e figlia di Romano Mussolini e di Maria Scicolone, è nota per essere stata una senatrice del Governo italiano. Vediamo cosa fa oggi e cosa si sa della sua vita privata.

Alessandra Mussolini: cosa fa oggi

Nata il 30 dicembre 1962 a Roma, a 14 anni partecipò al film di Ettore Scola Una giornata particolare, insieme alla zia Sophia Loren. Condusse con Pippo Baudo l’edizione 1981-82 di Domenica in e nel 1994 si laureò in Medicina e Chirurgia. Negli anni ’80 e ’90 ha preso parte a diverse commedie italiane al fianco di attori come Renato Pozzetto ed Enrico Montesano e ha posato per un nudo integrale sulla copertina di Playboy nel 1983. Poi, però, ha deciso di dedicarsi interamente alla politica. La Mussolini è diventata così membro del Parlamento italiano per vari partiti di destra e centrodestra per poi divenire europarlamentare nel gruppo del Partito Popolare Europeo. Attualmente è al suo terzo mandato non consecutivo dopo quelli dal 2004 al 2008 e dal 2014 al 2019.

Oltre che della politica, Alessandra Mussolini è un volto noto anche della televisione. Nel 2020 è stata concorrente del programma di Rai 1 Ballando con le stelle e l’anno seguente vi ha partecipato come opinionista. Più di recente, nel 2022, ha partecipato al programma Tale e quale show in onda sempre su Rai 1.

Alessandra Mussolini: marito e figli

Per quanto riguarda la sua vita privata, Alessandra si è sposata nel 1989 con Mauro Floriani e dalla loro unione sono nati tre figli: Clarissa (26 anni), Caterina (28 anni) e Romano (20 anni). La coppia però si è separata nel 2013 e i figli hanno così mantenuto il doppio cognome, quello della madre e del padre.

Il matrimonio sembra essere naufragato quando l’uomo è stato coinvolto in uno scandalo. L’ex capitano delle Fiamme Gialle finì infatti al centro di una maxi inchiesta relativa al giro di prostituzione delle baby squillo dei Parioli. All’inizio negò tutto, ma poi ammise di aver avuto alcuni incontri con le prostitute in questione.