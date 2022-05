Alessandra Moretti oggi: biografia, vita privata e attuale marito/compagno

Chi è diventata oggi Alessandra Moretti? L’eurodeputata del Partito Democratico ha duramente ribattuto a Massimo Giletti, il quale aveva rilasciato al Corriere della Sera un’intervista in cui parlava della vita privata di Moretti. “Non tollero intromissioni nella mia vita privata”, ha detto la politica. “Deploro il fatto che i miei figli, che hanno sempre avuto una madre e un padre presenti, vengano coinvolti e citati in simili contesti giornalistici“, ha aggiunto.

Alessandra Moretti oggi

Chi è Alessandra Moretti oggi? È una delle donne più in vista della politica italiana ormai da diversi anni. Esponente del Partito Democratico, è ospite assidua di molti salotti televisivi. Al pubblico, tuttavia, è anche nota per essere la ex compagna di un volto più che conosciuto del piccolo schermo: Massimo Giletti.

Alessandra Moretti è nata a Vicenza il 24 giugno del 1973 e oggi ha 49 anni. Dopo essersi laureata in Giurisprudenza ha iniziato a svolgere la professione di legale specializzato in diritti civili. Da sempre appassionata di politica, nel 2013 ha toccato in questo ambito il punto più alto della sua carriera. È infatti stata eletta alla Camera dei Deputati con il Partito Democratico. Nel 2014, poi, è arrivato anche il seggio di europarlamentare. In questi anni la Moretti si è occupata principalmente di maternità, paternità e divorzio breve.

La relazione con Massimo Giletti

Alessandra Moretti ha avuto in passato una storia con Massimo Giletti. I due si sono conosciuti grazie alle ospitate dell’europarlamentare nel programma Non è l’Arena, condotto proprio dall’ex compagno della donna. Non sappiamo le ragioni per cui la loro relazione sia finita, ma oggi i loro rapporti sono più che tesi.

In passato, comunque, prima della sua relazione con Giletti, Alessandra è stata sposata con un uomo di nome Tommaso. Con lui ha avuto due figli: Guido e Margherita. Oggi non sappiamo se la donna sia single o impegnata sentimentalmente.