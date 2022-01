Alessandra Mastronardi e Ross McCall si sono lasciati: lo sfogo dell’attrice su Instagram

È ufficiale. Alessandra Mastronardi ha confermato la rottura con il fidanzato Ross McCall. Il gossip girava da giorni, complice la cancellazione delle foto insieme sui social, e l’attrice ha voluto fare chiarezza, togliendosi qualche sassolino dalla scarpa. Sulle storie di Instagram ha sì parlato della rottura della relazione «nel pieno rispetto di entrambe le parti, senza rancore alcuno», ma ha anche smentito in modo netto che la causa sia stata un suo tradimento.

Alessandra Mastronardi contro il gossip

«Ma davvero? Quindi è andata così? Una storia finisce e per deduzione logica la causa è per un tradimento della donna… beh meno male che ci siete voi giornalisti a raccontarci la presunta verità!», si sfoga Mastronardi sul social. «Fortuna che è stata una storia finita nel pieno rispetto di entrambe le parti, senza rancore alcuno e senza nessun tipo di dramma romanzesco. Anche perché e a quello ci pensano già i giornali di gossip a quanto pare».

Alessandra Mastronardi, Ross McCall e il matrimonio sfumato

Solo lo scorso febbraio si parlava insistentemente del matrimonio tra i due. Dopo undici mesi non solo non si sono visti fiori d’arancio ma la relazione è terminata. L’ultima foto di Mastronardi pubblicata da McCall risale a marzo 2021. I due erano legati da anni. L’ultimo avvistamento in coppia a fine agosto 2020 a Capri. La prima uscita pubblica insieme invece era stata sul red carpet della 76esima edizione della Mostra del Cinema di Venezia, nel 2019.

Mastronardi e McCall: un amore iniziato via Skype

Alessandra Mastronardi e Ross McCall si erano conosciuti in un modo bizzarro, come aveva raccontato l’attrice a Mara Venier nel corso di una puntata di Domenica In. «Io e il mio fidanzato ci siamo praticamente conosciuti su Skype, in videochiamata. È come se ci fossimo prima conosciuti e poi innamorati», aveva raccontato. In realtà i due si conobbero a una cena e lì scattò il colpo di fulmine. Pare che i due avessero fissato le nozze nel giugno del 2020, poi i programmi cambiarono causa Covid. Di matrimonio si era parlato anche lo scorso febbraio durante il lockdown della coppia a Londra. A giugno 2021 Mastronardi aveva confermato l’impegno. Poi però la rottura. Nella vita dell’attrice, prima di Ross McCall, ci sono stati Vinicio Marchioni e Marco Foschi. L’attore scozzese, invece, ha alle spalle una storia con la collega Jennifer Love Hewitt.