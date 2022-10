Alessandra Locatelli, chi è il nuovo ministro per le Disabilità

Laureata in Sociologia, ex assessore alla Famiglia, solidarietà sociale, disabilità e pari opportunità nella Regione Lombardia ed esponente della Lega. È questo l’identikit del nuovo ministro per le disabilità Alessandra Locatelli. Era già stata ministra senza portafoglio della Famiglia e della disabilità con il governo Conte I, ma solo per due mesi.

Alessandra Locatelli, il profilo

Quantasei anni, di Como, Alessandra Locatelli ha lavorato per molto tempo con e per persone affette da disabilità psichica. Responsabile di Comunità Alloggio a Como, ha fatto anche esperienza di volontariato in Africa. Militante della Lega dal 2016, diventa prima assessore e vicesindaco a Como, la sua città. Nel 2018 entra alla Camera, diventando anche membro della XII Commissione Affari sociali e sanità.

Il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana le aveva dato mandato come assessore regionale alla famiglia. In questo ruolo, si è occupata di: politiche per la famiglia, genitorialità, fattore famiglia, promozione della natalità, pari opportunità, welfare aziendale, tutela dei minori e contrasto al cyberbullismo, conciliazione vita-lavoro, politiche di inclusione, fragilità sociale, associazionismo, Volontariato e terzo settore, filiera 0-6 anni.

Il ministero

In particolare, il ministero per le Disabilità si occupa delle leggi che riguardano i disabili e le loro famiglie, con soluzioni e indicazioni anche per i vari enti governativi di sostegno. Le normative dovrebbero essere un sostegno e un aiuto su diversi fronti. La Locatelli si è già occupata per il suo lavoro e nei suoi ruoli precedenti proprio di queste tematiche. Classe ’76, la Locatelli sostituisce la senatrice Erika Stefani, che era del suo stesso partito.

La Locatelli ottiene così un ministero senza portafoglio, ma in grado di rispondere comunque alle esigenze dei più fragili e delle famiglie. L’ex deputata ora si potrà concentrare sul suo lavoro al ministero forte delle esperienze maturate nel corso degli anni di studio, di lavoro e di lavori parlamentari anche in commissione.