Alessandra Ghisleri: età, biografia e marito della sondaggista

Alessandra Paola Ghisleri, nata a Varazze l’11 settembre 1966, è una sondaggista italiana e direttrice di Euromedia Research. Dopo la laurea in Oceanografia paleontologica all’Università Statale di Milano, ha deciso di cambiare totalmente indirizzo avvicinandosi quasi per caso al mondo dei sondaggi, un ramo che diventerà la sua professione.

Alessandra Paola Ghisleri: biografia e carriera

Alessandra ha lavorato come sondaggista-ricercatrice nei principali istituti di ricerca diventando nel 2001 Direttore del Dipartimento Opinione e Sociale in DataMedia. Qualche anno più tardi, invece, fonda con Alfonso Lupo l’Euromedia Research, una società che si occupa degli investimenti nelle nuove tecnologie e dell’affinamento di nuove metodologie di indagine. La creazione di questa società le farà vincere nel 2007 il premio Germoglio d’Oro della Fondazione Marisa Bellisario.

Alessandra Ghisleri ha prestato la sua esperienza anche in televisione dove ha collaborato con diverse trasmissioni. Nel 2014 è stata la sondaggista del programma Ballarò condotto da Massimo Giannini fino alla chiusura del format nel 2016. È quindi diventanai la sondaggista del programma Porta a Porta condotto da Bruno Vespa. Ha partecipato a Rai News 24 ed ai programmi di approfondimento sull’attualità politica di LA7. Durante la passata stagione televisiva, è stata anche impegnata con il game show di Rai2 Ti sembra normale? condotto da Pierluigi Pardo, dove si è occupata di realizzare i sondaggi al centro della sfida tra i concorrenti. Per molto tempo è stata considerata la sondaggista di fiducia di Silvio Berlusconi.

Alessandra Paola Ghisleri: il marito

Per quanto riguarda la vita privata, si sa che Alessandra è sposata ma del marito non si hanno informazioni se non il nome, Alfonso. La coppia non ha figli. Nel 2000 la sondaggista ha pubblicato il suo primo libro dal titolo La Repubblica dei sondaggi. L’Italia raccontata attraverso i numeri in cui ripercorre il passaggio dalla Prima alla Seconda Repubblica fino al presente. Tra i riconoscimenti ricevuti, nel settembre 2019 è stata eletta Prima Donna 2019 dalla giuria del Premio Internazionale Casato Prime Donne promosso dall’imprenditrice vinicola Donatella Cinelli Colombini.