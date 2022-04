Alessandra Ferri oggi: compagno, figlie, altezza e spettacoli della ballerina

Alessandra Ferri è una tra le ballerine italiane più famose del Novecento. È stata l’unica ad essere invitata come stella dall’esclusiva compagnia di balletto dell’Opéra di Parigi e al Teatro Marijnskij di San Pietroburgo. Oggi 58enne, si è ritirata dalle scene nel 2007. Nel 2022 però torna sulle punte per celebrare i suoi 40 anni di carriera. Ecco chi è oggi Alessandra Ferri.

Alessandra Ferri oggi

Alessandra Ferri è una celebre ballerina italiana. Nata a Milano nel ’63, oggi ha 58 anni e una fortunata carriera alle spalle. Nel suo repertorio ci sono i classici dell’Ottocento e altri capolavori del Novecento. Nel 1992 ha partecipato al film tv “La luna incantata“, grazie al quale si è aggiudicata la Palma d’oro al Festival di Cannes. Dal 1992 al 2007 è stata prima ballerina assoluta al Teatro alla Scala. Nel 2015 e nel 2017 ha danzato al Royal Opera House nell’opera “Woolf Works”, ispirato ai romanzi di Virginia Woolf.

Ha studiato danza alla Scuola di Ballo del Teatro alla Scala di Milano. A 15 anni ha vinto una borsa di studio per la Royal Ballet School e si è trasferita a Londra. Nel 1980 ha vinto il Prix de Lausanne ed è entrata a far parte del Royal Ballet. A soli 19 anni è divenuta prima ballerina e nel 1983 è stata nominata ballerina dell’anno. Nel 1985 è entrata all’Amercan Ballet Theatre.

Ha lasciato le scene ufficialmente nell’agosto 2007. Dal 2008 ha iniziato a occuparsi dell’organizzazione del Festival dei Due Mondi di Spoleto, dove nel 2009 le è stato assegnato il Premio Siae. “Ho troppo rispetto per quello che deve essere la danza. Voglio fermarmi un attimo prima per non rompere l’incantesimo“, ha dichiarato Ferri. Cinque mesi prima si era esibita per l’ultima volta alla Scala ne “La dama delle camelie”. “Ho un solo rimpianto: non aver mai lavorato con George Balanchine“.

Il ritorno sul palco

Alessandra Ferri, dopo aver nuovamente indossato le punte nel 2013, è definitivamente tornata in scena al Royal Opera House a gennaio 2019. “Dopo il ritiro il mio corpo soffriva; a 55 anni ritrovo la gioia di stare sul palco“. Nel teatro di Londra si è esibita con uno spettacolo da solista, al fianco dell’argentino Herman Cornejo, suo partner sul lavoro e anche per un periodo nella vita.

Nel 2022 celebra i suoi 40 anni di carriera interpretando Winnie, la ballerina âgée ideata da Béjart. Nella sua malinconica solitudine, il personaggio vive il ricordo dei giorni felici: in scena una collina di sabbia che la sommerge è in realtà una montagna di vecchie scarpette da punta.

Gli amori

Alessandra Ferri è stata sposata con Fabrizio Ferri, fotografo. Insieme hanno avuto due figlie, Matilde ed Emma. La celebre ballerina, nel 1997, ha pubblicato un libro intitolato “Aria”, del quale è modella e coautrice insieme all’ex marito.