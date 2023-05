Alessandra Demichelis sospesa dall’Ordine degli Avvocati: «Fossi stata brutta e grassa non sarebbe successo»

Doccia fredda per Alessandra Demichelis, l’avvocata diventata nota al grande pubblico in tempi non sospetti per la sua partecipazione all’adventure show Pechino Express, da poco conclusosi su Sky Italia con la vittoria degli Italo-Americani Joe Bastianich e Andrea Belfiore. La legale è stata infatti temporaneamente sospesa dall’esercizio della professione a causa di una serie di scatti social che hanno provocato più di qualche malumore.

Alessandra Demichelis sospesa dall’Ordine degli avvocati di Torino

Sono in totale quindici i mesi di sospensione dalla professione richiesti dall’Ordine degli avvocati di Torino nei confronti di Demichelis, rea di aver pubblicato sui social una serie di immagini considerate fuori luogo. Sul profilo Instagram Dc Legalshow, l’ex concorrente di Pechino Express condivideva il suo personale racconto della vita di un avvocato, fra party esclusivi, aperitivi in barca e immagini al limite dell’osé. Insieme a lei sul profilo anche la collega Federica Cau, che però ha abbandonato l’iniziativa dopo un primo richiamo da parte dell’Ordine, che a quanto pare considera la condivisione di un certo tipo di foto lesiva della dignità della categoria. La diretta interessata, ad ogni modo, non ha alcuna intenzione di arrendersi.

La reazione: «Andrò al consiglio nazionale forense»

Sulla scia delle prime polemiche scatenate dal profilo, l’avvocata si era sentita in dovere di difendersi dichiarando che «le foto non ledono l’immagine della categoria». «Altri professionisti ci han chiesto di comparire sulla nostra pagina, un mix tra il nostro lavoro e la vita privata, e presto ci saranno altri contenuti giuridici», aveva spiegato.

Adesso, però, la situazione si fa seria. Lei, tuttavia, non ha intenzione di indietreggiare di un centimetro e anzi anticipa di voler agire per vie legali. Al Corriere, la professionista ha commentato: «Andrò al consiglio nazionale forense, se serve fino in Cassazione. Vogliono togliere il lavoro per un anno e tre mesi ad una ragazza di 34 anni solo per delle foto su Instagram. Nel 2023, mi sembra assurdo. Da tempo è diventata una questione di principio: davvero se sei avvocato non puoi pubblicare video o foto? Ma stiamo scherzando. […] Ci sono colleghi che hanno condanne penali pendenti e che sono stati sospesi per 2-4 mesi. Io per 15, per delle foto?»

Demichelis, non paga, ha voluto affondare ancora di più il colpo con una dichiarazione fuori dai denti destinata a far discutere. Ecco dunque la sua “verita”: «Se fossi stata brutta, grassa, con la cellulite, non sarebbe successo tutto questo caos. Niente».